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Bursagaz, çocukları unutmuyor

FİNANS HABERLERİ  | 18.12.2018 13:49 | Son Güncelleme

BURSAGAZ 'Engelli Eğitimini Kolaylaştıralım, Topluma Değer Katalım' projesinin 7’nci yılında ilk yıl düzenlenen sınıfların eğitim materyallerini yeniledi.

Bursagaz, çocukları unutmuyor

Cansel ORUÇ/BURSA, (DHA)- BURSAGAZ 'Engelli Eğitimini Kolaylaştıralım, Topluma Değer Katalım' projesinin 7’nci yılında ilk yıl düzenlenen sınıfların eğitim materyallerini yeniledi. Bursagaz yöneticileri ve çalışanlarınca hazırlanan hediye paketleri yeni yıla özel dileklerin de yer aldığı notlarla beraber 20 sınıfa ulaştırıldı.
Türkiye’nin en büyük doğal gaz dağıtım şirketlerinden Bursagaz, operasyonel faaliyetlerinin yanı sıra birliktelik ve sorumluluk ilkesiyle hareket ederek şehrin dört bir yanında Bursa halkının yanında olmaya devam ediyor. Bursa’ya doğal gaz arzının sağlanmasının 20’nci yılı olan 2012’de özel eğitime destek vermeye başlayan Bursagaz, her yıl olduğu gibi 7’nci yılında da projeyi sürdürmenin mutluluğunu yaşıyor.
'Engelli Eğitimini Kolaylaştıralım, Topluma Değer Katalım' projesinin başladığı 2012 yılından bu yana 115 özel eğitim sınıfı yenilediklerini hatırlatan Bursagaz Danışmanı Mehmet Yaşar Çerçi, “Bursagaz olarak bu projeye büyük önem veriyor, özel eğitime gereksinim duyan öğrencilere desteğimizi önümüzdeki yıllarda da sürdürmeyi hedefliyoruz. Projemizin yedinci yılında, ilk dönemde düzenlediğimiz sınıflardan 20’sinin eğitim materyalinin yıpranmış olduğunu düşünerek, yenileme çalışması yaptık. Özel eğitim alan öğrencilerin ihtiyaçlarına yönelik setleri Osmangazi, Yıldırım, Mudanya ve Keles ilçelerimizde çocuklarımıza ulaştırdık. Bilindiği üzere bu yıl Bursa’nın dağ ilçelerinden Keles’e doğal gaz yatırımı gerçekleştiriyoruz. Bu yatırımla birlikte hizmet götürdüğümüz tüm ilçelerde olduğu gibi Keles’e de kurumsal sosyal sorumluluk projelerimizi uygulamanın mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.
2 BİN KİŞİYİ ETKİLEYEN PROJE
Özel eğitim sınıfı yenileme projesini yürüten Bursagaz Kurumsal İletişim Birim Yöneticisi Gamze Demirbaş Çelebi, projenin şirket içinde benimsenmesine ve çalışanların katkı sağlamasına önem verdiklerine değinerek; konuşmasını şöyle sürdürdü:
"Çalışanlarımızla motivasyon etkinliği olarak gerçekleştirdiğimiz 'Hobi Molası' aktivitesinde tüm eğitim materyallerini hediye paketi yaptık. Böylece hem çalışanlarımızın projemize dahil olmasını sağladık hem de yazdıkları yeni yıl dilekleri, duygu ve düşüncelerini ifade eden notlar ile hazırladıkları renkli ve eğlenceli paketlerle çocukların mutluluğunu katladık. Bu çalışmamız ile çalışanlarımızı, öğretmenlerimizi, çocuklarımızı ve ailelerini kapsayan yaklaşık 2 bin kişilik bir kitlenin hayatına Bursagaz olarak dokunabilmiş olmanın mutluluğunu yaşıyoruz."
Bursagaz, özel eğitim sınıfları dışında eğitime, çevreye, spora yönelik kurumsal sosyal sorumluluk projeleriyle de topluma olan katkısını sürdürüyor.

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Bursagaz, çocukları unutmuyorBursagaz, çocukları unutmuyorBursagaz, çocukları unutmuyorBursagaz, çocukları unutmuyor

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