FİNANS

Bursagaz, güvenli doğal gaz kullanımı için rehber hazırladı

FİNANS HABERLERİ  | 22.11.2018 15:20 | Son Güncelleme

BURSAGAZ, güvenli doğal gaz kullanımı konusunda vatandaşları bilgilendirmek için rehber hazırladı.

Bursagaz, güvenli doğal gaz kullanımı için rehber hazırladı

Muammer İRTEM/BURSA, (DHA)- BURSAGAZ, güvenli doğal gaz kullanımı konusunda vatandaşları bilgilendirmek için rehber hazırladı.
Soğuk ve yağışlı havanın iyiden iyiye etkisini gösterdiği bugünlerde ısınma amaçlı doğal gaz kullanımında da artış yaşanıyor. Doğal gaz, tüm dünyada en güvenli yakıt olarak kabul ediliyor ancak bu güvenliği üst düzeyde sağlamak için kullanıcıların birtakım önlemler alması, can ve mal güvenliği bakımından hayati önem taşıyor.
Bir milyona yaklaşan abone sayısıyla Türkiye’nin üçüncü büyük doğal gaz dağıtım şirketi olan Bursagaz, şirketin sorumluluk ilkesi doğrultusunda güvenli doğal gaz kullanımına yönelik bir rehber hazırladı. 11 adımda güvenli doğal gaz kullanımına yer verilen rehberde şu ifadeler kullanıldı:
"Bacalarınızın bakımını ve temizliğini her yıl periyodik olarak yaptırın. Havalandırma menfezlerini kesinlikle kapatmayın. Lodoslu havalarda bacalı cihazlarınızı kapatın. Cihazlarınızın bakımını her yıl yetkili servislere yaptırın. Bacalı cihazınızın baca sensörünün çalışıp çalışmadığını yetkili servise mutlaka kontrol ettirin. Bursagaz’ın onayı olmadan tesisatlarınıza kesinlikle müdahale etmeyin. Doğal gaz tesisatlarınıza sertifikalı firmalar aracılığıyla bakım yaptırın. Bacalı cihazların bulunduğu odalarda uyumayın ve mutlaka karbonmonoksit alarm cihazı bulundurun. Bacalı yakıcı cihaz ile baca arasındaki bağlantı, paslanmaz çelik malzeme olmalıdır. Mutfaklarda bacalı cihazların bağlandığı bacalara aspiratör bağlamayın. Banyolarınızda bacalı cihaz kesinlikle kullanmayın. Yakıcı cihazlarınıza ait esnek bağlantı parçasının sızdırmazlık özelliğini sık sık kontrol edin. Yakıcı cihazlarınızda; farklı sesler, alev renginde değişiklik, dikkat çeken koku, kullanım düğmelerinde bozukluk veya eksiklik varsa yetkili servisiniz ile iletişime geçin."
Gaz kokusu hissedildiğinde de yapılması gerekenlere değinilen rehberde; "Çakmak - kibrit yakmayın. Lamba ve diğer elektrikli cihazları açmayın, kapamayın veya fişten çekmeyin. Kapı ve pencereleri açarak ortamı havalandırın. Doğal gaz ile çalışan cihazların ve sayacınızın vanasını kapatın. Kapı zilini kullanmayın ve kullandırmayın. Telefon kullanmayın. Gaz kokusu olan ortamdaki kişileri ortamdan uzaklaştırın."
YETKİLİ SERVİSLERDEN HİZMET ALIN
Doğal gaz kullanıcılarının baca temizliğini düzenli olarak yapması ve baca montajının yalnızca yetkili servisler tarafından yapılması büyük önem taşıdığının belirtildiği rehberde; "Doğal Gaz Piyasası İç Tesisat Yönetmeliği'nin 6. maddesine göre, iç tesisatta izinsiz tadilat, uygunsuz ve kötü kullanım, proje dışı tesisat yapımı ve bakımsızlık gibi durumlardan doğabilecek zararlardan dağıtım ve iletim şirketleri sorumlu tutulamıyor. Bursagaz, hizmet verdiği günden itibaren hassasiyetle üzerinde durduğu ve son dört yıldır kampanyaya dönüştürdüğü Güvenli Doğal Gaz Kullanımı Kampanyası ile vatandaşları bilgilendirmeye devam ediyor. “Ailenizin Güvenliği Sizin Elinizde” sloganıyla şirketin güvenilirlik değerine vurgu yapılan kampanya kapsamında eğitim, konferans, sosyal medya,"web sitesi, broşürler, açık hava reklamları, çağrı merkezi, SMS, araç giydirimi gibi farklı yöntem ve mecralar kullanılıyor. Kurum ve kuruluşlarla iş birlikleri yaparak daha geniş kitlelere ulaşan Bursagaz, kişiye özel mektup gönderimlerini bu yıl da gerçekleştirecek" açıklamalarına yer verildi.

FOTOĞRAFLI

Bursagaz, güvenli doğal gaz kullanımı için rehber hazırladı

10 bin yıllık Türk kabilesi: Dukhalar...10 bin yıllık Türk kabilesi: Dukhalar...
Hepsiburada Efsane Cuma’ya özel bin üniversite öğrencisini işe aldıHepsiburada Efsane Cuma’ya özel bin üniversite öğrencisini işe aldı
İnşaat maliyet endeksi Eylül’de yıllık yüzde 39.66 arttıİnşaat maliyet endeksi Eylül’de yıllık yüzde 39.66 arttı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Milli Eğitim Bakanı Selçuk duyurdu! MEB, 4 beceride Türkçe sınavı yapacak

Milli Eğitim Bakanı Selçuk duyurdu! MEB, 4 beceride Türkçe sınavı yapacak

Yerel seçim anket sonucu AK Parti'de tedirginlik yarattı! Sahada '1989' havası var

Yerel seçim anket sonucu AK Parti'de tedirginlik yarattı! Sahada '1989' havası var

Sağlıkta yıpranma payı ile ilgili detaylar belli oldu

Sağlıkta yıpranma payı ile ilgili detaylar belli oldu

Motorinde 13-14 kuruş indirim bekleniyor

Motorinde 13-14 kuruş indirim bekleniyor

Bakan Albayrak: KDV iadeleri 10 gün içerisinde iade edilecek

Bakan Albayrak: KDV iadeleri 10 gün içerisinde iade edilecek

Kapıcının sigortası otomatik yatacak

Kapıcının sigortası otomatik yatacak

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Zihnioğlu: Doğru hazırlık başarıya götürür

Zihnioğlu: Doğru hazırlık başarıya götürür

Züccaciyeciler Derneği’nden 2018 yılında 4.8 milyar dolarlık ihracat hedefi

Züccaciyeciler Derneği’nden 2018 yılında 4.8 milyar dolarlık ihracat hedefi

BTSO Başkanı Burkay: Dev projelerin açılışı için gün sayıyoruz

BTSO Başkanı Burkay: Dev projelerin açılışı için gün sayıyoruz

Hepsiburada Efsane Cuma’ya özel bin üniversite öğrencisini işe aldı

Hepsiburada Efsane Cuma’ya özel bin üniversite öğrencisini işe aldı

İnşaat maliyet endeksi Eylül’de yıllık yüzde 39.66 arttı

İnşaat maliyet endeksi Eylül’de yıllık yüzde 39.66 arttı

Türkiye’den markalaşma hamlesi

Türkiye’den markalaşma hamlesi

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.