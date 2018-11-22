Bursagaz, güvenli doğal gaz kullanımı için rehber hazırladı

Muammer İRTEM/BURSA, (DHA)- BURSAGAZ, güvenli doğal gaz kullanımı konusunda vatandaşları bilgilendirmek için rehber hazırladı.

Soğuk ve yağışlı havanın iyiden iyiye etkisini gösterdiği bugünlerde ısınma amaçlı doğal gaz kullanımında da artış yaşanıyor. Doğal gaz, tüm dünyada en güvenli yakıt olarak kabul ediliyor ancak bu güvenliği üst düzeyde sağlamak için kullanıcıların birtakım önlemler alması, can ve mal güvenliği bakımından hayati önem taşıyor.

Bir milyona yaklaşan abone sayısıyla Türkiye’nin üçüncü büyük doğal gaz dağıtım şirketi olan Bursagaz, şirketin sorumluluk ilkesi doğrultusunda güvenli doğal gaz kullanımına yönelik bir rehber hazırladı. 11 adımda güvenli doğal gaz kullanımına yer verilen rehberde şu ifadeler kullanıldı:

"Bacalarınızın bakımını ve temizliğini her yıl periyodik olarak yaptırın. Havalandırma menfezlerini kesinlikle kapatmayın. Lodoslu havalarda bacalı cihazlarınızı kapatın. Cihazlarınızın bakımını her yıl yetkili servislere yaptırın. Bacalı cihazınızın baca sensörünün çalışıp çalışmadığını yetkili servise mutlaka kontrol ettirin. Bursagaz’ın onayı olmadan tesisatlarınıza kesinlikle müdahale etmeyin. Doğal gaz tesisatlarınıza sertifikalı firmalar aracılığıyla bakım yaptırın. Bacalı cihazların bulunduğu odalarda uyumayın ve mutlaka karbonmonoksit alarm cihazı bulundurun. Bacalı yakıcı cihaz ile baca arasındaki bağlantı, paslanmaz çelik malzeme olmalıdır. Mutfaklarda bacalı cihazların bağlandığı bacalara aspiratör bağlamayın. Banyolarınızda bacalı cihaz kesinlikle kullanmayın. Yakıcı cihazlarınıza ait esnek bağlantı parçasının sızdırmazlık özelliğini sık sık kontrol edin. Yakıcı cihazlarınızda; farklı sesler, alev renginde değişiklik, dikkat çeken koku, kullanım düğmelerinde bozukluk veya eksiklik varsa yetkili servisiniz ile iletişime geçin."

Gaz kokusu hissedildiğinde de yapılması gerekenlere değinilen rehberde; "Çakmak - kibrit yakmayın. Lamba ve diğer elektrikli cihazları açmayın, kapamayın veya fişten çekmeyin. Kapı ve pencereleri açarak ortamı havalandırın. Doğal gaz ile çalışan cihazların ve sayacınızın vanasını kapatın. Kapı zilini kullanmayın ve kullandırmayın. Telefon kullanmayın. Gaz kokusu olan ortamdaki kişileri ortamdan uzaklaştırın."

YETKİLİ SERVİSLERDEN HİZMET ALIN

Doğal gaz kullanıcılarının baca temizliğini düzenli olarak yapması ve baca montajının yalnızca yetkili servisler tarafından yapılması büyük önem taşıdığının belirtildiği rehberde; "Doğal Gaz Piyasası İç Tesisat Yönetmeliği'nin 6. maddesine göre, iç tesisatta izinsiz tadilat, uygunsuz ve kötü kullanım, proje dışı tesisat yapımı ve bakımsızlık gibi durumlardan doğabilecek zararlardan dağıtım ve iletim şirketleri sorumlu tutulamıyor. Bursagaz, hizmet verdiği günden itibaren hassasiyetle üzerinde durduğu ve son dört yıldır kampanyaya dönüştürdüğü Güvenli Doğal Gaz Kullanımı Kampanyası ile vatandaşları bilgilendirmeye devam ediyor. “Ailenizin Güvenliği Sizin Elinizde” sloganıyla şirketin güvenilirlik değerine vurgu yapılan kampanya kapsamında eğitim, konferans, sosyal medya,"web sitesi, broşürler, açık hava reklamları, çağrı merkezi, SMS, araç giydirimi gibi farklı yöntem ve mecralar kullanılıyor. Kurum ve kuruluşlarla iş birlikleri yaparak daha geniş kitlelere ulaşan Bursagaz, kişiye özel mektup gönderimlerini bu yıl da gerçekleştirecek" açıklamalarına yer verildi.

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