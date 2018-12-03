Bursagaz, kurumsal iyi uygulama örneklerini Sudan ile paylaştı

Muammer İRTEM/BURSA, (DHA)- SÜREKLİ iyileştirme ve sürdürülebilir gelişim odaklı bakış açısı doğrultusunda kurum ve kuruluşlar ile gerçekleştirilen kıyas çalışmalarına büyük önem veren Bursagaz, kurumsal iyi uygulama örneklerini Sudan’dan gelen GIAD firması yetkilileriyle paylaştı.

Türkiye’nin en büyük doğal gaz dağıtım şirketlerinden Bursagaz, kıyas aktiviteleri kapsamında Sudan’dan gelen GIAD firması yetkililerini ağırladı. EFQM Türkiye Elçisi Celal Seçkin’in de katıldığı ziyarette, Bursagaz’ın stratejik yönetim bakış açısından kurumsal sosyal sorumluluk çalışmalarına kadar pek çok konuda bilgi paylaşıldı.

Kıyas ziyareti kapsamında, Bursagaz’ın stratejik yönetim bakış açısı, sürdürülebilirlik modeli, proje yönetimi ve süreç yönetimine yönelik paylaşımlar yapılırken CRM sistemi uygulamaları ve kurumsal sosyal sorumluluk çalışmaları hakkında da bilgi verildi. Bursagaz Esentepe Genel Müdürlük Binası’nın da gezildiği kıyas ziyaretine, GIAD firmasının iş mükemmelliği, inovasyon, üretim, strateji ve insan kaynakları alanlarında çalışan yöneticileri ile Seçkin Danışmanlık Genel Müdürü ve EFQM Türkiye Elçisi Celal Seçkin katıldı.

Bursagaz’ın kıyas çalışmalarına yönelik gelecek taleplere her zaman açık olduklarını belirten Yönetim Sistemleri Müdürü Halit Yılmaz, kurumsal bilginin paylaştıkça geliştiğini ifade etti. Yılmaz ayrıca, kuruluşların farklı ülkelerdeki yaklaşımlar hakkında bilgi edinebilmeleri adına ulusal ve uluslararası kıyas ziyaretlerine önem vermesi gerektiğine vurgu yaptı.

FOTOĞRAFLI



