Bursagaz'ın çalışmaları uluslararası kongrede anlatıldı

Halil ÖZÇOBAN/BURSA, (DHA) - DOĞAL gaz dağıtım şirketi Bursagaz'ın yöneticileri, İstanbul'da düzenlenen 'Uluslararası Enerji, Ekonomi ve Güvenlik Kongresi'ne katıldı. Yöneticiler, kongrede, şirketin güvenilirlik ve sürdürülebilirlik yaklaşımına dikkat çekilen 4 sunum yaptı.

Abone sayısının 1 milyona yaklaştığı, Türkiye'nin en büyük 3'üncü doğal gaz dağıtım şirketi olan Bursagaz tarafından İstanbul'daki 'Uluslararası Enerji, Ekonomi ve Güvenlik Kongresi'ne katılım sağlandı. Kongrede, yurt içinden ve dışından çok sayıda şirket yetkilisi, sektör temsilcisi ve akademisyen yer aldı. Bursagaz yöneticilerince kongrede yapılan 4 sunum, ilgiyle dinlendi.

Kurumsal İletişim Birim Yöneticisi Gamze Demirbaş Çelebi, Bursagaz'ın hizmet verdiği günden itibaren üzerinde durduğu, 4 yıldır da 'Ailenizin güvenliği sizin elinizde' sloganıyla kampanyaya dönüştürdüğü güvenli doğal gaz kullanımı hakkında bilgi verdi.

Bursagaz Şebeke Kontrol ve Ölçüm Yöneticisi Gökalp Kaman ise deprem riskleri yönetimi projesi 'SCADA'ya ilişkin "Bursa'nın çok büyük bir bölümü birinci derece deprem bölgesinde. Biz de şirketimizin sorumluluk ilkesi doğrultusunda SCADA sistemini kurarak şehrin tamamını kapsayacak şekilde 25 noktaya deprem sensörü yerleştirdik. Bu sensörlerden gelen bilgiler, merkezde akıllı bir yazılım tarafından değerlendiriliyor. Bunun sonucunda gaz anında kesilebiliyor ve acil müdahale ekiplerinin bölgeye yönlendirilmesi sağlanıyor" diye konuştu.

Kongrede, doğal gaz dağıtımında hayata geçirilen İSG uygulamaları da Bursagaz İş Sağlığı ve Güvenliği Temsilcisi Yunus Alınca tarafından katılımcılara aktarıldı. İş Mükemmelliği Mühendisi Samet Meriçli ise 'çevreye duyarlı genel müdürlük binası' ile en yüksek sertifika seviyesi olan 'LEED Platinum' sertifikasına layık görüldüklerini vurgulayarak, "Bursagaz olarak insan, ekoloji, ekonomi, sosyal sorumluluk ve operasyonel mükemmellik gibi alanlara odaklanırken sürdürülebilirlik stratejisiyle kalıcı değerler üretmeyi hedefliyoruz" dedi.

FOTOĞRAFLI



