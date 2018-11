Bursagaz'ın üç Ar-Ge projesi, EPDK tarafından kabul edildi

BURSA, (DHA)- BURSAGAZ'ın sektörün, şehrin ve toplumun gelişimine katkı sağlamak için hazırladığı üç Ar-Ge projesi, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından kabul edildi.

Abone sayısı 1 milyona yaklaşan Bursagaz, ana faaliyet alanı olan doğal gaz dağıtımının yanı sıra sektörün, şehrin ve toplumun gelişimine katkı sağlayacak projeler geliştirmeyi sürdürüyor. Ar-Ge ve inovasyon kültürünü teknik operasyonların yanı sıra yönetsel ve destek süreçlerine de yayan Bursagaz'ın bu doğrultuda hazırlayıp onaya sunduğu projelerden üçü Ar-Ge projesi olarak, EPDK tarafından onaylandı.

YENİ NESİL ÖĞRENME MERKEZİ

Bursagaz’ın hazırladığı projelerden ilki olan Görsel Eğitim Merkezi Projesi ile şirketin Nilüferköy lokasyonundaki işletme binasında bir salona 'Yeni Nesil Öğrenme Merkezi ve Eğitim Salonu' yapılacak. Merkezde, şirket çalışanları, Bursagaz'ın iş ortağı olan iç tesisat firmaları ve bu sektörde kariyer yapmayı düşünen öğrencilerin çeşitli teknik konularda bilgi edinmeleri ve buna ek olarak öğrenmenin davranışa dönüştürülmesini destekleyecek teknolojik bir yapının oluşturulması amaçlanıyor. Bu yapıda artırılmış gerçeklik ve oyunlaştırarak öğrenme (serious game) teknikleri ile eğitim uygulamaları yapılacak.

KPI PROJESİ İLE SEKTÖRDE İYİLEŞTİRME SAĞLANACAK

Türkiye’deki gaz dağıtım şirketlerinde ortak olarak kullanılan KPI'ların (anahtar performans göstergesi) tespitinin yapılması, ortak bir ölçüm metodolojisi geliştirilmesi, başarı ölçümü sağlayacak verilerin oluşturulması amacıyla geliştirilen KPI Projesi, sektörde standartların sağlanması için atılan çok önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Projenin temel hedeflerinden birini, sürekli iyileştirme ve hizmet kalitesini artırma oluşturuyor.

ROBOTİK DÖNEME GEÇİLİYOR

Bursagaz, EPDK tarafından kabul edilen üçüncü projesini ise Kayserigaz ile birlikte yürütüyor. Projenin adı; Kuruma Dışarıdan Gelen Bilgi Taleplerinin Otomatik Olarak Yanıtlanmasında Robotik Süreç Otomasyonu Teknolojisinin Uygulaması. Projede, kuruma çeşitli makamlardan gelen bilgi taleplerinin geleneksel bir şekilde ilgili personel tarafından çeşitli sistemlere erişerek derlenmesi ve yanıtlanması yerine, robotik süreç otomasyonu teknolojisinin kullanılması üzerine çalışılacak. Bu sayede, taleplerin otomatik bir şekilde yanıtlanması ve personelin daha katma değerli işlere odaklanması amaçlanıyor.

'SEKTÖRÜN İLERİSİNDE İNOVATİF PROJELER GELİŞTİRİYORUZ'

Bursagaz Genel Müdürü Dr. Markus Rapp, her detayı üzerinde şirketin mükemmelik değerleri doğrultusunda titizlikle durdukları üç projenin de EPDK tarafından kabul edilmesinden dolayı duydukları mutluluğu dile getirdi. Bursagaz'ın bir yandan doğal gaz dağıtımında müşteri memnuniyetini en üst seviyeye taşırken diğer yandan toplumun her kesimine dokunduğunu söyleyen Rapp, "Şirketimiz bünyesinde geliştirdiğimiz iki projemiz ve kardeş şirketimiz olarak gördüğümüz Kayserigaz ile birlikte geliştirdiğimiz proje ile sektör çalışanlarından bu alanda kariyer yapmayı planlayan gençlere kadar geniş bir kesime ulaşacağız. Bursagaz'ın ilkelerinden birini 'ileride' söylemi oluşturuyor. Tüm çalışanlarımızla birlikte bu ilke çerçevesinde inovatif çözümler ve projeler sunmaya devam edeceğiz" dedi.

