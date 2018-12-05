FİNANS

Bursalı firma Renault'ya Romanya'da parça üretecek

FİNANS HABERLERİ  | 05.12.2018 11:57 | Son Güncelleme

Coşkunöz Holding, Romanya'da kuracağı fabrikayla Renault'ya parça üretimi yapacak

Bursa'da, otomotiv yan sanayi alanında faaliyet gösteren Coşkunöz Holding, Romanya'da kuracağı fabrika ile Renault'ya parça üretecek.

Romanya'nın Dragasani bölgesinde 20 milyon avroluk yatırımla 13 bin metrekarelik kapalı alanda devreye alınacak üretim tesisinde transfer ve pogresif presler, robotik punta, gazaltı kaynak ve rollform prosesleri ile üretim gerçekleşecek.

2020 yılında seri üretime geçilmesi planlanan tesiste 1. fazda yıllık 27 bin ton çelik işleme kapasitesiyle 37 milyon avro başlangıç cirosu hedefleniyor.

Coşkunöz Metal Form Genel Müdürü Aptullah Saner, bir otelde düzenlediği basın toplantısında, 2002 yılında otomotiv yan sanayisinin ihtiyaçlarını karşılamak için Coşkunöz MA'yı kurduklarını hatırlattı.

Bu tesislerin yılda yaklaşık 20 bin ton sac işleme kapasitesine sahip olduğunu belirten Saner, şunları kaydetti:

"Global pazardaki aktifliğimizi artırmak adına yurt dışı yatırım projelerimizi hızlandırdık. Romanya'ya toplam 20 milyon avroluk bir yatırım gerçekleştiriyoruz. Romanya'daki tesisimizde Renault ile 2020'de başlamak üzere 8 yıllık üretim anlaşmasına vardık. 1968'de başlayan sektör maceramızı global üretim atağı ile örnek bir başarı hikayesine çevirdik. Türkiye'nin en büyük otomotiv yan sanayi firması olduk."

Coşkunöz Holding Üst Yöneticisi (CEO) Erdem Acay ise 2014'te Rusya'da Coşkunöz Alabuga'yı kurduklarını belirtti.

Rusya'da beklenen başarıyı yakaladıklarını ifade eden Acay, "Rusya yatırımımızdan elde ettiğimiz tecrübe ile Coşkunöz MA'yı bir adım öteye taşımak istedik. Rusya'da yakaladığımız başarıyı Romanya'da devam ettireceğimize inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Program, fabrika gezisiyle sona erdi.

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Anahtar Kelimeler:
bursa otomotiv üretim yan sanayi

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