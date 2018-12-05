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Bursalı firmadan Romanya pazarına 21 milyon euro'luk yatırım

FİNANS HABERLERİ  | 05.12.2018 14:00 | Son Güncelleme

BURSA'da otomotiv yan sanayi alanında faaliyet gösteren Coşkunöz MA, Romanya'ya 21 milyon euro'luk yatırım yapacak.

Bursalı firmadan Romanya pazarına 21 milyon euro'luk yatırım

Muammer İRTEM/BURSA, (DHA)- BURSA'da otomotiv yan sanayi alanında faaliyet gösteren Coşkunöz MA, Romanya'ya 21 milyon euro'luk yatırım yapacak. 13 bin metrekarelik alana kurulacak tesisin başlangıç cirosu ise 37 milyon euro hedefleniyor.
Coşkunöz Holding Yönetim Kurulu üyeleri, basın mensuplarıyla bir araya gelerek hayata geçirilecek vizyon projelerini açıkladı. Toplantıda, kısa süre önce Coşkunöz Metal Form ile İtalyan Magnetto ortaklığında kurulan ve otomotiv yan sanayi alanında faaliyet gösteren Coşkunöz MA'nın uluslararası piyasada yapacağı yatırımların anlatıldığı toplantıda, Romanya'da kurulacak üretim tesisi hakkında bilgiler aktarıldı. 13 bin metrekare alan üzerine kurulacak tesiste progresif presler, robotik puntai gaz altı kaynak ve rollform prosesleri ile üretim gerçekleştirileceği belirtildi. Gövde grubu sac parçaları üretecek tesisin 20 milyon euro'ya mal olacağı, başlangıç cirosunun ise 37 milyon euro hedeflendiği kaydedildi.
Rusya'ya yapılan yatırımın da 20 milyon euro artırılacağını belirten Coşkunöz Holding CEO'su Erdem Acay, "Coşkunöz Alabuga'yı 2014 yılında Rusya Federasyonu'nun Tataristan Cumhuriyeti'nde kurduk. 1,5 yılda devreye giren bir proje. Rusya için düşündüğümüzde çok başarılı. Burada 20 bin metrekare kapalı alanımız var. 150 kişi ve hepsi robotik olan pres hatlarımızla önemli ana sanayilere hizmet veriyoruz. Coşkunöz Alabuga projesi 2014 yılında Rusya'da yılın en iyi yatırım projesi olarak seçildi. Rusya pazarındaki olumlu gelişmeleri dikkate alarak belli bir süre Rusya ve Türkiye arasındaki gerginliğin de aşılmış olması sonrasında, burada bulunan 40 milyon euro'luk yatırımımızı 60 milyon euro'ya çıkarma kararını almış bulunuyoruz. Rusya'nın en büyük ve dünyanın en önemli sac üreticilerinden olan MMK firmasıyla iş birliğine giderek Tataristan'da MMK Coşkunöz firmasını devreye aldık. Bu tesisin yılda 150 bin ton sac işleme kapasitesi olacak. Kurulduğundan beri amacımız yenilenmeye, gelişmeye, ülkemize katkı sağlamaya devam etmek. Önümüzdeki yıllarda da yatırımımıza aynı şevkle ve gururla devam ediyor olacağız" dedi.
Şirketin toplam cirosunun 140 milyon euro olduğunu belirten Coşkunöz Holding Genel Müdürü Aptullah Saner ise "Biz Romanya'daki fabrikadan Piteşti ve Cezayir'in ihtiyacını karşılayacağız. Dragasani teşvike açık bir bölge. Romanya'da ürettiğimiz parçalar ağırlıklı olarak gövde parçaları. Pres yöntemleriyle otomatik kaynak altlarında montajlar yapılacak. Bazı parçalar da şekillendirilerek teslim edilecek. Fabrika ilk olarak 12 bin 800 metrekare alanda olacak. Yatırımın toplam tutarı da 21 milyon euro olacak. Coşkunöz'ün koyacağı mühendislik yetkinliğiyle yerli üretim araçlarını Romanya'ya ihraç edeceğiz" ifadelerini kullandı.

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Bursalı firmadan Romanya pazarına 21 milyon euro'luk yatırımBursalı firmadan Romanya pazarına 21 milyon euro'luk yatırımBursalı firmadan Romanya pazarına 21 milyon euro'luk yatırımBursalı firmadan Romanya pazarına 21 milyon euro'luk yatırım

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