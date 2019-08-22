Raporda, firmanın özellikle yerinde çocuk bakımı ve diğer eşitlikçi girişimleriyle çalışanları için birçok fayda sağladığına, toplumsal cinsiyet eşitliği adına ortaya koyduğu projelerin şirketin itibarını artırmaya büyük katkı yaptığına ve şirketi diğerlerinden farklılaştırdığına dikkat çekildi.

Bursa'da faaliyet gösteren Yeşim Tekstil'in, 20'den fazla ülkede inceleme yapan ICRW'in yayımladığı "Bakım ve Rekabet Edebilirlik Saha Araştırması Raporu"nda, kreş uygulaması ve toplumsal cinsiyet eşitliği çalışmalarıyla "Özel sektörde kadınların bakım ihtiyaçlarını karşılayan küresel en iyi uygulamalar"dan birini gerçekleştirdiği belirtildi.

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankasınca (EBRD) özel sektöre hizmet sunumuna katılım konusunda araştırmalar yapmak üzere görevlendirilen ICRW, Doğu Akdeniz ülkeleri ile gelişmekte olan ülkelerde incelemelerde bulundu.

CEM ŞAN - Türkiye'de tek çatı altında en fazla kadın çalışan istihdam eden şirketler arasında yer alan Bursa'daki tekstil firmasının 31 yıldır kesintisiz sürdürdüğü kreş hizmeti, Uluslararası Kadın Araştırmaları Merkezi (ICRW) tarafından "Özel sektörde kadınların bakım ihtiyaçlarını karşılayan küresel en iyi uygulamalar" arasında gösterildi.

Firmanın Üst Yöneticisi (CEO) Şenol Şankaya, AA muhabirine, kadın dostu bir firma olduklarını ve çalışan kadınların çocuklarının eğitimine çok büyük bir önem verdiklerini söyledi.

Şankaya, o dönem Türkiye'de pek gündemde olmayan, zorunluluğu bulunmayan kreş uygulamasını 1988 yılında uygulamaya başladıklarını anlatarak, "Eğitimler o günden beri yoğun bir şekilde devam ediyor. Bugün 31'inci yılını dolduruyor. 0-6 yaş grubu çocuklara kreş hizmeti veriliyor. Şu anda kreşten 400 civarında çocuk faydalanıyor." dedi.

- Mısır ve Ağrı'daki tesislerde de kreş hizmeti verilecek

Çocuk bakımının çalışan anneler için en önemli unsur olduğunu vurgulayan Şankaya, "Kreş uygulaması bugün artık iş dünyasının gündem maddelerinin başında gelmeye başladı. Biz bunu 31 senedir uyguluyoruz. Kreş hizmetimiz dünyada en güzel uygulamaların başında geliyor, en iyi örnekler içinde gösteriliyor." ifadelerini kullandı.

Birçok proje ve uygulamaya kadın çalışanları teşvik ettiklerini aktaran Şankaya, 2015'te Birleşmiş Milletler Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Kadının Güçlenmesi İlkeleri'ne (WEPs) imza attıklarını hatırlattı.