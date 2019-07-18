FİNANS

Bursalı tekstilciler, New York'ta HFPA üyesi ithalatçılarla buluştu

FİNANS HABERLERİ  | 18.07.2019 14:17 | Son Güncelleme

BURSALI tekstil sektörü temsilcileri, New York Türk Ticaret Merkezi’nde Ev Tekstil Ürünleri Birliği Derneği (HFPA) üyesi ithalatçı firmalarla buluştu.

Bursalı tekstilciler, New York'ta HFPA üyesi ithalatçılarla buluştu

Cansel ORUÇ/BURSA,(DHA) - BURSALI tekstil sektörü temsilcileri, New York Türk Ticaret Merkezi’nde Ev Tekstil Ürünleri Birliği Derneği (HFPA) üyesi ithalatçı firmalarla buluştu.
Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO), Bursalı firmaların dünya ekonomisine yön veren marka şehirlerdeki konumunu güçlendirmeyi sürdürüyor. Ticaret Bakanlığı öncülüğünde, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) işbirliğinde, BTSO destekleriyle hizmet gösteren New York Türk Ticaret Merkezi’nde ofis açan Bursalı firmalar, ihracatını artırmaya devam ediyor. ABD ekonomisinin kalbi New York Manhattan bölgesinde ve Empire State Binası’nın yanında yer alan merkez, Bursalı firmaların global pazarda etkin birer oyuncu olmasını sağlıyor.
HFPA ÜYESİ FİRMALAR NEW YORK TTM’DE
New York TTM’de ofisi bulunan Bursalı ev tekstili sektörü temsilcileri, HFPA üyesi ithalatçı firmalarla buluştu. HFPA Başkanı Jeff Kaufmann ve Türkiye New York Ticaret Ataşesi Ahmet Selçuk Nalbant’ın da firmalara eşlik ettiği organizasyonda merkeze gelen HFPA Derneği üyesi firmalar, gün boyu Bursalı firmaların ürünlerini inceledi. Firma temsilcileriyle birebir görüşen ABD’li firma temsilcileri, ürünler hakkında detaylı bilgiler aldı.
NEW YORK TTM İLE İHRACAT HIZLANIYOR
HFPA Başkanı Jeff Kaufman, Bursalı ev tekstili sektörü ile ABD’deki firmalar arasında güzel bir işbirliği organizasyonu gerçekleştirildiğini ifade ederek, “Bu etkinlik firmalarımız arasındaki ticari ilişkilerin daha iyi boyutlara gelmesine imkan sağlayacak. Türk Ticaret Merkezleri ABD’deki sektör temsilcilerinin Bursalı firmalara daha hızlı ulaşmasını sağlıyor. Merkezde yer alan firma sayısının artması bu işbirliğini daha da güçlendirecektir” diye konuştu.
FOTOĞRAFLI

Bursalı tekstilciler, New York'ta HFPA üyesi ithalatçılarla buluştuBursalı tekstilciler, New York'ta HFPA üyesi ithalatçılarla buluştuBursalı tekstilciler, New York'ta HFPA üyesi ithalatçılarla buluştuBursalı tekstilciler, New York'ta HFPA üyesi ithalatçılarla buluştu

Gören şoke oluyor! Bembeyaz kesildiGören şoke oluyor! Bembeyaz kesildi
Varank: Filyos'ta 1, 5 milyar dolarlık yatırım, 10 bin istihdam hedefliyoruzVarank: Filyos'ta 1, 5 milyar dolarlık yatırım, 10 bin istihdam hedefliyoruz
Cilvegözü’nden 6 ayda 25,5 milyon dolarlık ihracatCilvegözü’nden 6 ayda 25,5 milyon dolarlık ihracat
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ankara'dan ABD'nin F-35 açıklamasına flaş tepki!

Ankara'dan ABD'nin F-35 açıklamasına flaş tepki!

Ahmet Davutoğlu'ndan 'pelikan bildirisi' açıklaması

Ahmet Davutoğlu'ndan 'pelikan bildirisi' açıklaması

Dev spor giyim markası personel alımına başladı! Kuyruk oluştu

Dev spor giyim markası personel alımına başladı! Kuyruk oluştu

Türkiye'nin yaşamak ve çalışmak için en iyi şehirleri açıklandı!

Türkiye'nin yaşamak ve çalışmak için en iyi şehirleri açıklandı!

Netflix'e kötü haber! Çakıldı

Netflix'e kötü haber! Çakıldı

Dolarda gözler Türkiye-ABD açıklamalarında

Dolarda gözler Türkiye-ABD açıklamalarında

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Emeklileri ilgilendiriyor: Kira ve yakacak yardımı...

Emeklileri ilgilendiriyor: Kira ve yakacak yardımı...

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık

Görüşmeler sürüyor! ABD'li yatırımcılar Türkiye'ye geliyor...

Görüşmeler sürüyor! ABD'li yatırımcılar Türkiye'ye geliyor...

Yürürlüğe girdi! Tapu ve imarda değişiklik!

Yürürlüğe girdi! Tapu ve imarda değişiklik!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
“Cinsiyet eşitsizliğinde çözüm çeşitlilik çalışmalarından geçiyor”

“Cinsiyet eşitsizliğinde çözüm çeşitlilik çalışmalarından geçiyor”

Varank: Filyos'ta 1, 5 milyar dolarlık yatırım, 10 bin istihdam hedefliyoruz

Varank: Filyos'ta 1, 5 milyar dolarlık yatırım, 10 bin istihdam hedefliyoruz

Cilvegözü’nden 6 ayda 25,5 milyon dolarlık ihracat

Cilvegözü’nden 6 ayda 25,5 milyon dolarlık ihracat

Ulukışla'dan 5 ülkeye kiraz ihracı

Ulukışla'dan 5 ülkeye kiraz ihracı

KRİPTOPARA

KRİPTOPARA

Fortinet: Tatilde siber güvenlik önemli

Fortinet: Tatilde siber güvenlik önemli

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.