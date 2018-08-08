Bursa'nın dağ ilçeleri doğal gaza kavuşuyor

BURSA, (DHA)- BURSAGAZ Genel Müdür Yardımcısı Şükrü Özden, Bursa'nın dağ ilçelerine doğal gaz götürmek için ilk yatırımı bu ay içerisinde Keles'te gerçekleştireceklerini söyledi.

Bursa'nın dağ ilçelerini doğal gaza kavuşturmak için Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na (EPDK) yaptığı başvuru olumlu sonuçlanan Bursagaz'ın yöneticileri, çalışmalar öncesinde ilçelerin belediye başkanlarıyla bir araya geldi. Keles, Harmancık, Büyükorhan ve Orhaneli belediye başkanlarını makamlarında ziyaret eden Bursagaz Genel Müdür Yardımcısı Şükrü Özden, Proje Müdürü Melih Çetinkaya ve Genel Müdürlük Danışmanı Mehmet Yaşar Çerçi, çalışmalar hakkında bilgi verdi.

2020'DE DAĞ İLÇELERİ DOĞALGAZ İLE TANIŞACAK

Yatırım çalışmalarına gelecek günlerde Keles'ten başlayacaklarını belirten Genel Müdür Yardımcısı Özden, "Bursa'nın tamamına en güvenilir, temiz ve konforlu yakıtı ulaştırmayı kendine görev edinen bir şirket olarak, dağ ilçelerimize doğal gazı götürecek olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Keles'e 2019, Harmancık, Büyükorhan ve Orhaneli'ye ise 2020 yılı sonuna kadar doğal gaz arzı gerçekleştireceğiz. Yaklaşık 137 milyon TL tutarındaki bu yatırımla birlikte 5 bin civarında hane daha doğal gaz konforuyla tanışacak" dedi.

İlçelerine doğal gaz getirilmesinin yıllardan beri hayalleri olduğunu dile getiren belediye başkanları ise Bursagaz yöneticilerine teşekkür etti. Başkanlar ayrıca, çalışmalar boyunca belediyeler ve ilçe halkları olarak her türlü desteğe hazır olduklarını ifade etti.

HİZMET VERİLEN İLÇE SAYISI 11'E ÇIKIYOR

Bu arada, ön fizibilite çalışmalarının tamamlandığı 4 ilçeye, BOTAŞ ulusal iletim hattının İnegöl kesiminden çıkış alınarak, yaklaşık 110 kilometre çelik boru hattı yatırımı gerçekleştirilecek. Bursagaz bu ilçelere, 20 bin metreküp/saat kapasitedeki konteyner tip RMS/A istasyonlarına ulaşacak şekilde dağlık araziden tesis ederek doğal gaz sağlamayı hedefliyor. Yatırım kapsamında, Orhaneli ilçe merkezine 37 km, Keles ilçe merkezine 27 km, Büyükorhan ilçe merkezine 25 km, Harmancık ilçe merkezine ise 26 km olmak üzere toplamda 115 kilometre polietilen ve çelik doğal gaz hattı yatırımı planlanıyor. 950 binin üzerinde abonesi bulunan Bursagaz; Keles, Harmancık, Büyükorhan ve Orhaneli ile birlikte Bursa genelinde hizmet verdiği ilçe sayısını 11'e çıkaracak.

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