Bursa'nın önde gelen projelerinin yalıtımda tercihi İzocam

İSTANBUL (AA) - İzocam, Türkiye'nin en önemli projelerine uzmanlığıyla hizmet sunmaya ve yalıtım ürünleri temin etmeyi sürdürüyor.

İzocam'dan yapılan açıklamaya göre, önemli pek çok projeye yalıtım danışmanlığı hizmeti veren İzocam her ihtiyaca uygun şekilde sunduğu ürün ve çözümleri ile Türkiye’nin pek çok ilinde olduğu gibi Bursa’nın da iddialı projelerinde çözüm ortağı olarak yer alıyor.

Bursa'da son dönemde yalıtımda İzocam ürünlerini tercih eden projeler Prestij Hayat ve Panula Balat Konut projeleri ile Doruk Hastanesi oldu.

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde inşaatı devam eden Panula Balat Konut projesi, Detay İnşaat ve Beyçelik Holding İş Ortaklığı tarafından gerçekleştiriliyor. Doğa ile şehri birleştiren ve her ihtiyacı karşılayabilen AVM konsepti ile hayatı buluşturan bir yaşam alanı sunan projenin toplam alanı 32 bin 450 metrekare. Projede 7 bin 500 metrekare teras yalıtımı ve 7 bin 500 metrekare temel yalıtımı olmak üzere toplam 15 bin metrekare alan, İzocam foamboard ürünleri ile yalıtıldı. Projeye ürün temini ve uygulaması ise İzocam Bursa bayisi İzomet İzolasyon AŞ tarafından gerçekleştirildi.