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Bursa'ya 30 ülkeden alım heyetleri geldi

FİNANS HABERLERİ  | 04.07.2019 17:26 | Son Güncelleme

BTSO tarafından düzenlenen "Juniokids Alım Heyeti" etkinliğinde 58 Bursalı firma temsilcisi, 200'ü aşkın yabancı alıcı ile ikili iş görüşmeleri gerçekleştirdi - Oda Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İsmail Kuş: - "Türkiye'de toplam üretimin yüzde 80'ine sahip olduğumuz bebe-çocuk sektöründe 3 ayrı UR-GE projesinde 100'ü aşkın firmamıza 13,5 milyon dolarlık kaynak sağladık"

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) tarafından bebe ve çocuk konfeksiyonu sektörü UR-GE projeleri kapsamında gerçekleştirilen "Juniokids Alım Heyeti" etkinliğinde 30 ülkeden gelen 200'ü aşkın yabancı alıcı, Bursalı firmaların temsilcileriyle görüştü.

Odadan yapılan yazılı açıklamaya göre, BTSO hizmet binasında Junioshow Fuarı ile eş zamanlı düzenlenen "Juniokids Alım Heyeti" etkinliğine katılan 58 Bursalı firma, 200'ü aşkın yabancı alıcı ile ikili iş görüşmeleri gerçekleştirdi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen BTSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İsmail Kuş, Türkiye'nin ihracata dayalı kalkınma hedeflerinde Bursa'nın çok önemli bir rolü bulunduğunu belirtti.

BTSO olarak, Bursalı firmaları katma değerli üretimde dünya pazarlarına hazırladıklarını ve firmalara ihracat yolculuklarında destek vermeyi sürdürdüklerini vurgulayan Kuş, şunları kaydetti:

"Ticaret Bakanlığımızın destekleriyle gerçekleştirdiğimiz UR-GE ve Ticari Safari gibi projelerimizle firmalarımıza önemli fırsatlar sunuyoruz. Türkiye'de toplam üretimin yüzde 80'ine sahip olduğumuz bebe-çocuk sektöründe 3 ayrı UR-GE projesinde 100'ü aşkın firmamıza 13,5 milyon dolarlık kaynak sağladık. Üyelerimiz bu desteklerle ürünlerini dünyanın farklı coğrafyalarına ihraç etme başarısı gösterdi. Bebe ve çocuk konfeksiyonu sektöründe gerçekleştirdiğimiz bu alım heyeti organizasyonunda da 200'den fazla yabancı alıcıyı Bursa'da üyelerimizle bir araya getirdik. Sektörümüzün ihracatına önemli katkılar sağlayacağına inandığım bu etkinliğe destekleri dolayısıyla Ticaret Bakanlığımıza teşekkür ediyorum."

Bebe Çocuk Sektörü 1. UR-GE Başkanı Sedat Şengül de ülkenin içinde bulunduğu ekonomik şartların, yaptıkları çalışmaları daha da anlamlı kıldığını belirterek, "Firmalarımız bu etkinlikte farklı coğrafyalardan gelen birçok yabancı alıcıyla verimli görüşmeler gerçekleştirdi. BTSO'ya bizlere sundukları imkanlar için teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Bebe Çocuk Konfeksiyonu Sektörü 2. UR-GE Küme Başkanı Mustafa Yılmaz ise bebe ve çocuk konfeksiyonu sektörünün UR-GE desteğini en faydalı şekilde kullandığını vurguladı.

Bebe ve çocuk konfeksiyonu sektöründeki UR-GE çalışmalarının diğer sektörler tarafından örnek alındığını aktaran Yılmaz, "Sektörel birliktelik ve uyumlu çalışmamızın meyvelerini topluyoruz. Bunu proje üyelerimizin ihracat artışlarından da görmek mümkün. Juniokids Alım Heyeti etkinliği de sektörün yükselen ivmesini destekleyecek önemli bir organizasyon oldu. Firmalarımız etkinlikten oldukça memnun." değerlendirmesini yaptı.

Rusya, Sırbistan, Suudi Arabistan başta olmak üzere alım heyeti etkinliğine 30 ülkeden 200'ü aşkın yabancı alıcı katıldı. Hindistan'dan gelen Sundeep Thukral, Bursa'yı ilk kez ziyaret ettiğini ve Bursa'nın bebe ve çocuk konfeksiyonu sektöründe gerek ürün kalitesi gerekse de fiyat açısından uygun bir pazar olduğunu belirterek, "Birçok firma ile görüşme imkanı buldum. Kısa süre içerisinde Bursalı firmalarla ticari ilişkilerimizi geliştirmeyi amaçlıyoruz. Etkinliği düzenleyenlere teşekkür ediyorum." açıklamasında bulundu.

Kırgızistan'dan alım heyeti faaliyetine katılan Iarmuhambetov Elmurat ise Bursalı firmalarla uzun yıllardır süregelen ticaretleri olduğuna vurgu yaparak, "Daha önce Junioshow Fuarı için Bursa'ya gelmiştim. Alım heyeti faaliyetine ise ilk defa katılıyorum. Etkili ve verimli bir organizasyon oldu. Bu etkinlik sayesinde ticaretimizin daha da yüksek bir seviyeye taşınacağına inanıyorum." ifadesine yer verdi.

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