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Bursa'ya model fabrika

FİNANS HABERLERİ  | 31.05.2019 11:03 | Son Güncelleme

BURSA'da kurulan Model Fabrika, mühendisleri ve mühendis adaylarını Endüstri 4.0'a hazırlıyor.

Osman ŞİŞKO- Semih ŞAHİN/BURSA, (DHA) - BURSA'da kurulan Model Fabrika, mühendisleri ve mühendis adaylarını Endüstri 4.0'a hazırlıyor. Pilot olarak belirlenen 8 sanayi kuruluşunda eğitimlerin başladığını söyleyen Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, "Hedefimiz, işletmelerimizi çok daha verimli hale getirmek. Rekabetçiliğini artırmak. Ardından da dijitalleşmeye dönmek ve robot eğitim sistemine geçmek" dedi. Bursa'da, sanayinin kalite ve verimlilik artışını sağlayacak, firmalara rehberlik edecek olan Model Fabrika, Bilim Sanayi ve Tekonoloji Bakanlığı ile Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) işbirliğiyle hayata geçirildi. Ankara'dan sonra ikinci olarak Bursa'da hayata geçirilen Model Fabrika'nın amacının, sanayi kurluşlarının nitelik ve verimliliğini artırmak olduğunu söyleyen BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, pilot olarak belirlenen 8 sanayi kuruluşundaki mühendis adaylarının eğitimlerine başlandığını belirtti. Model Fabrika'da kurulan üretim bandında, mühendislerin tecrübelerini yeni modellerle geliştirip, bağlı olduğu şirketin verimliliğini artırmak için eğitim görmeye başladığını vurgulayan Burkay, "Bursa sanayinin, ekonominin, ihracatın önemli bir merkezi. Bursa bugüne geldiyse, geçmişten gelen sanayi kültürüyle geldi. Biz geleceği oluşturmak istiyoruz. Geleceği oluşturmak da yeni teknoloji ve yeni iş modelleriyle mümkün. Dünya endüstri 4.0'ı konuşuyor. Mevcut klasik sektörlerimizde model fabrika projemiz vardı. Bunu Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Birleşmiş Milletlerle birlikte bir proje ortaya koydu. Biz de bakanlığımız ile birlikte Türkiye'de 10 merkezde bulunan Model Fabrika projesine ortak olduk. İlki Ankara ve Bursa'da açıldı" dedi. 'AMAÇ İŞLETMELERİ DAHA VERİMLİ HALE GETİRMEK' Model Fabrika'nın kurulma amacından bahseden Burkay, "Buradaki amaç sanayi ve üretimdeki klasik üretim metodlarını yeni proseslerle, geliştirmelerle yalın yönetim mantığıyla şirketlerimizin verimliliğini artırmak. Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Eğitim Vakfı (BUTGEM) yanında işletmelerin eğitimini yapacağımız Model Fabrika'yı oluşturduk. Bu işletmeleri daha verimli ve Endüstri 4.0'a, dijital üretime geçişin nasıl sağlarız diye düşüneceğiz. Başta üst yönetimler olmak üzere öğren-dönüş programlarıyla sektörlerimize yönelik ciddi programlar düzenliyoruz. Eğiticilerin eğitim evresini tamamladık. Şu anda pilot olarak tespit ettiğimiz 8 firmamızda öğren-dönüş programlarına başlıyoruz. Bunlar yaklaşık 6-9 aylık programlar. En üst yönetimden işletme içerisindeki profesyonellere kadar eğitim süreci var. 30 saatlik eğitimlerimiz de var, 3 buçuk saatlik eğitimlerimiz de var. Bu eğitimler neticesinde hedefimiz işletmelerimizi çok daha verimli hale getirebilmek. Rekabetçiliğini artırmak. Ardından da dijitalleşmeye dönmek. Robot eğitim sistemine geçmek" ifadelerini kullandı. 'BURSA, TÜM TÜRKİYE'YE ÖRNEK OLACAK' Sanayisiyle ön plana çıkan birçok kentteki sektör temsilcilerinin Model Fabrika'yı ziyaret ettiğini belirten İbrahim Burkay, "Bursa Model Fabrika'nın bire bir aynısı birçok kentimizde hayata geçirilecek. Ben bu konuyu önemsiyorum. Çünkü üretmek, ihracat yapmak, dünya piyasasında ürünlerimizin mutlaka bir yer edinmesi çok önemli bir konu. Bunun için de bizim üretici sektörlerimizin rekabet gücünü artırmamız gerekiyor. Model Fabrika, şirketlerin rekabet gücünü artıracak en önemli projelerden biri diye düşünüyorum. Bu konuda da Bursa, tüm Türkiye'ye rol model olacak" diye konuştu.

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Bursa'ya model fabrikaBursa'ya model fabrika
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