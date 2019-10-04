FİNANS

Buse Terim X Boyner Çocuk Giyim Koleksiyonu, Boyner mağazalarında

FİNANS HABERLERİ  | 04.10.2019 12:14 | Son Güncelleme

Buse Terim X Boyner Çocuk Koleksiyonu İstanbul, İzmir, Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kocaeli, Kahramanmaraş, Mersin, Rize, Sakarya, Samsun ve Trabzon'daki 39 Boyner mağazası ve boyner.com.tr'de aileler ve miniklerle buluşacak

İSTANBUL (AA) - Buse Terim tarafından Boyner için hazırlanan Buse Terim X Boyner Çocuk Giyim Koleksiyonu, Boyner mağazaları ve boyner.com.tr'de miniklerin beğenisine sunuldu.

Boyner'den yapılan açıklamaya göre, koleksiyonun tanıtımı için 3 Ekim'de Cihangir Emily's Garden'da gerçekleştirilen lansman etkinliğinde Buse Terim koleksiyonun hikayesini anlatırken, minik davetliler kendileri için planlanan etkinliklere katıldı.

Buse Terim'i özel gününde babası Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, annesi Fulya Terim, eşi Volkan Bahçekapılı'nın yanı sıra Esra Eron, Oğulcan Engin, Billur Saatçi ve diğer yakın dostları yalnız bırakmadı. Buse Terim, lansmana katılan davetlilerin çocuklarıyla yakından ilgilendi ve oyunlar oynadı.

Buse Terim X Boyner Çocuk Koleksiyonu İstanbul, İzmir, Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kocaeli, Kahramanmaraş, Mersin, Rize, Sakarya, Samsun ve Trabzon şehirlerindeki toplam 39 Boyner mağazasında ve boyner.com.tr’de aileler ve miniklerle buluşacak.

2-8 yaş aralığındaki kız ve erkek çocukları için büyük bir heyecanla hazırlanan Buse Terim X Boyner Çocuk Giyim Koleksiyonu farklı temalardan oluşuyor. Bu yıl trendlerde çok fazla görülen uzay teması çocuklarla da buluşuyor. Bu temada erkek çocuklara yönelik saks, lacivert, hardal ve kırmızı renklerin hakim olduğu baskılar ön plana çıkıyor.

Çocukların ilgisini çekecek farklı baskı teknikleri koleksiyonda yer alıyor. Erkek çocuklarına yönelik diğer bir tema olan Forest Camp'ta ise dinozorların, tilkilerin ön planda olduğu eğlenceli baskılar, 3 boyutlu aplikelerle birleştirilerek casual ve rahat kombinlenebilen bir koleksiyon oluşturuyor.

- "Boyner’in oldukça geniş olan çocuk koleksiyonuna farklı bir heyecan katmak istedik"

Açıklamada görüşlerine yer verile Buse Terim, Buse Terim X Boyner koleksiyonu ile ilgili sözlerini şöyle sürdürdü:

"Boyner ile yollarımız kesiştikten sonra, Boyner’in zaten oldukça geniş olan çocuk koleksiyonuna farklı bir renk ve heyecan katmak istedik. Hayatın içinden, tüm çocukların ve kendi kızlarımın da beğeneceği, severek giyeceği bir koleksiyon yapmak istedim. Hem güncel trendler hem de masal karakterleri bana ilham verdi."

Boyner Büyük Mağazacılık Genel Müdürü Eren Çamurdan ise Boyner olarak kadın, erkek, çocuk, aktif spor, ayakkabı-çanta, kozmetik, aksesuar ve ev kategorilerimizle çok zengin bir koleksiyona sahip olduklarını belirtti.

Çamurdan, "Bununla beraber yeni nesil mağazacılık anlayışımızla; çocuk oyun ve dinlenme alanları, wi-fi hizmeti gibi müşterilerimizin beklentilerini de dikkate alarak geliştirdiğimiz yeniliklerle sıcak ve konforlu bir alışveriş imkânı sunuyoruz. En çok ilgi gören kategorilerimizden biri olan çocuk kategorimizde de bu sezon Buse Terim’le heyecan verici bir iş birliğine başladık. Çocukların severek giyebileceği, rahat edebileceği ve konsept detayları ile zenginleşen rengarenk bir koleksiyon ortaya çıktı." ifadelerini kullandı.

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