BUSİAD'dan enflasyon değerlendirmesi

Bursa Sanayicileri ve İşadamları Derneği (BUSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Ergun Hadi Türkay, dövizin geçişkenliğinin biraz hızlı olduğunu belirterek, "Beklentimiz daha yavaş olması yönündeydi. Artık alınması gereken tedbirler, temel ekonomi kurallarıyla sabit." ifadesini kullandı.
Türkay, yazılı açıklamasında, eylül ayı enflasyon rakamlarını değerlendirdi. Eylül ayı enflasyonunun beklentileri de aşarak yüzde 6,30 çıkmasını kaygıyla karşıladıklarını aktaran, Türkay, "Geçen ay yıllık bazda enflasyon 17,90'dı. Yetkili kurumlar, buna göre yıl sonu tahminini yüzde 20'lere yükseltti. Bu ay, yıllık enflasyon yüzde 24,52 oldu. Bu hızla giderse yıl sonu tahminleri yeniden revize edilmek zorunda kalacak ve faizler yeniden artırılacak. İşimiz, enerji zamlarıyla giderek zorlaşmıştı. Umarım hükümetin tedbirleri önümüzdeki 3 ayda enflasyona fren olur." değerlendirmesinde bulundu.
İş dünyası olarak, bu durum karşısında en atik ve verimli önlemleri almaya çalıştıklarını bildiren Türkay, şöyle devam etti:
"Dövizin geçişkenliği biraz hızlı oldu. Beklentimiz daha yavaş olması yönündeydi. Artık alınması gereken tedbirler, temel ekonomi kurallarıyla sabit. İç piyasanın yavaşladığı bu dönemde ihracatın önemi, daha da net bir şekilde anlaşıldı. Bu, hem ihracat yapmayanları bu konuya yönelmeye zorlayacak hem de yapanları da yeni pazarlara yönlendirecektir. Ülke olarak bu durumdan çok daha kuvvetli bir şekilde çıkacağımızı umuyoruz. Tüm paydaşların bununla ilgili kendine düşen görevi bir vatani vazife ciddiyetinde yapacağından eminiz."
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