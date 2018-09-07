Bütangaz hisselerinin İpragaz'a devrine izin

Rekabet Kurulu, çeşitli şirketlere yönelik birleşme ve devralma başvurularını karara bağladı.

Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan duyurulara göre, STEAG GuD Herne GmbH’nin yüzde 50 hissesinin Siemens Project Ventures GmbH tarafından devralınması işlemine izin verildi.

Exxon Mobil Corporation’ın iştiraki olan Esso Italiana SrI’nin sahip olduğu Augusta rafinerisi ve fer’i varlıklarının tek kontrolünün SONATRACH tarafından devralınması işlemi onaylandı.

Total Turkey Pazarlama AŞ’nin elinde bulunan Bütangaz AŞ hisselerinin İpragaz AŞ tarafından devralınması işlemine izin verildi.

GE Distributed Power Inc, General Electric Austria GmbH ve Jenbacher International BV ile bu şirketlerin iştiraklerinin tek kontrolünün Advent International Corporation tarafından devralınması işlemi uygun bulundu.

Kartlon Group tarafından kontrol edilen LCY Chemicals Corp’un ortak kontrolünün KKR & Co Inc tarafından devralınması işlemine izin verildi.

The Blackstone Group LP liderliğindeki konsorsiyum tarafından Thomson Reuters Corporation'un Finansal ve Risk İş Kolu'nun yüzde 55 hissesinin devralınması işlemi onaylandı.