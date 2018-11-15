FİNANS

Bütçe açığı Ekim'de yüzde 64 artışla 5.4 milyar liraya çıktı

FİNANS HABERLERİ  | 15.11.2018 12:59 | Son Güncelleme

Merkezi yönetim bütçe açığı, Ekim'de geçen yılın aynı ayına göre yüzde 64 artışla 5.4 milyar liraya, ilk 10 aylık açık da yüzde 77.7 artışla 62.1 milyar liraya yükseldi.

İstanbul, 15 Kasım (DHA) - Merkezi yönetim bütçe açığı, Ekim'de geçen yılın aynı ayına göre yüzde 64 artışla 5.4 milyar liraya, ilk 10 aylık açık da yüzde 77.7 artışla 62.1 milyar liraya yükseldi.
Verilere göre 2017 Ekim ayında 3.3 milyar lira olan bütçe açığı bu yıl Ekim'de 5.4 milyar liraya çıkarken, geçen yıl aynı dönemdeki "197 milyon lira faiz dışı fazla"ya karşılık, bu yıl "1.2 milyar lira faiz dışı açık" verildi.
Verilere göre bütçe gelirleri bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 17.6 artarak 62.1 milyar liraya, giderler yüzde 20.2 artarak 67.5 milyar liraya yükseldi. Ekim'de vergi gelirleri geçen yılın aynı ayına göre yüzde 6.5 artarak 48.5 milyar liraya çıktı.
Vergi türleri itibarıyla Ekim'de;
- kurumlar vergisi yüzde 142.2 artarak 1.1 milyar liraya,
- banka ve sigorta muameleleri vergisi yüzde 61.6 artışla 2.1 milyar liraya,
- harçlar yüzde 25.9 artışla 2.1 milyar liraya,
- gelir vergisi yüzde 23.7 artışla 14 milyar liraya,
- ithalde alınan katma değer vergisi yüzde 14.5 artışla 11.2 milyar liraya,
- dahilde alınan katma değer vergisi yüzde 3.4 artarak 5.1 milyar liraya çıktı.
Özel tüketim vergisi ise Ekim'de yüzde 30.2 azalarak 8.8 milyar liraya indi.
Yılın ilk 10 ayında faiz dışı fazla bir önceki yıl 15.2 milyar lirayken, bu yıl 2.5 milyar liraya geriledi.
İlk 10 ayda bütçe gelirleri yüzde 19.5 artarak 609 milyar lira olurken, giderler ise yüzde 23.3 artarak 671.1 milyar lira olarak gerçekleşti. İlk 10 ayda vergi gelirleri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 17.9 artarak 507.9 milyar lira oldu.

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