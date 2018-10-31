FİNANS

"Bütçe disiplini duruşundan sapma olmayacak"

FİNANS HABERLERİ  | 31.10.2018 18:37 | Son Güncelleme

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: - "Yıl sonu için ortaya koyduğumuz gelir ve faiz dışı fazla hedeflerimizden, bütçe disiplini duruşumuzdan sapma olmayacaktır" - "Ekim ayı rakamlarını da dikkate aldığımızda, 2018 yılı için koyduğumuz yüzde 1,9'luk bütçe açığı/GSYH oranı hedefimizi gerçekleştireceğiz"

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, yıl sonu için ortaya koyulan gelir ve faiz dışı fazla hedeflerinden, bütçe disiplini duruşundan sapma olmayacağını belirterek, "Ekim ayı rakamlarını da dikkate aldığımızda, 2018 yılı için koyduğumuz yüzde 1,9'luk bütçe açığı/GSYH oranı hedefimizi gerçekleştireceğiz." ifadesini kullandı.

Albayrak, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Vergi Denetim Kurulu (VDK) Strateji Değerlendirme Toplantısı'nı gerçekleştirdiklerini bildirdi. Çok daha mükellef odaklı, etkin, hızlı ve daha adaletli denetim süreçlerini temin etmeyi hedeflediklerini vurgulayan Albayrak, bu doğrultuda konulan hedeflere ulaşmak ve istenilen reformları hayata geçirmek için VDK'yi yeniden kurgulayacaklarını kaydetti.

Bugün, otomotiv, beyaz eşya, ticari araç, mobilya ve konut sektörülerinde bir dizi KDV ve ÖTV indirimlerini başlattıklarını duyuran Albayrak, 6 başlıkta uygulanacak indirimlerle Enflasyonla Topyekun Mücadeleye, ekonomide dengelenmeye ve istihdama destek vermeyi amaçladıklarını belirtti.

Albayrak, yıl sonu için ortaya koydukları gelir ve faiz dışı fazla hedeflerden, bütçe disiplini duruşundan sapma olmayacağının altını çizerek, "Ekim ayı rakamlarını da dikkate aldığımızda, 2018 yılı için koyduğumuz yüzde 1,9'luk bütçe açığı/GSYH oranı hedefimizi gerçekleştireceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak twitter Vergi Denetim Kurulu

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