Bütçe fazlası Temmuz'da 9.9 milyar liraya yükseldi

İstanbul, 15 Ağustos (DHA) - Merkezi yönetim bütçesinde fazla Temmuz'da 9.9 milyar liraya, Ocak-Temmuz döneminde ise bütçe açığı 68.7 milyar liraya yükseldi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre Temmuz ayında ve Ocak-Temmuz döneminde bütçe gerçekleşmeleri şöyle:

- Bütçe fazlası Temmuz'da, geçen yılın aynı ayındaki 1.1 milyar liradan, 9.9 milyar liraya yükseldi.

- Bütçede faiz dışı fazla, geçen yılın Temmuz ayındaki 9.3 milyar liradan 17.6 milyar liraya çıktı.

- Bütçe açığı Ocak-Temmuz döneminde, geçen yılın aynı dönemindeki 45 milyar liradan, 68.7 milyar liraya yükseldi.

- Bütçede faiz dışı açık, Ocak-Temmuz döneminde, geçen yılın aynı dönemindeki 3 milyar liradan 10.2 milyar liraya yükseldi.

