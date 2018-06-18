FİNANS

Bütçe uygulama sonuçları (1)

FİNANS HABERLERİ  | 18.06.2018 12:05 | Son Güncelleme

Geçen ay bütçe gelirleri 70 milyar lira, giderleri 67,3 milyar lira olarak hesaplandı

Merkezi yönetim bütçesi gelirleri mayıs ayında 70 milyar lira, giderleri 67,3 milyar lira olarak hesaplandı.

Maliye Bakanlığı, mayıs ayı ve ocak-mayıs dönemine ilişkin bütçe uygulama sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, mayısta bütçe gelirleri, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 21,8 artarak 70 milyar lira, bütçe giderleri ise yüzde 31,7 artış göstererek 67,3 milyar lira olarak gerçekleşti.

Bütçe gelirleri ocak-mayıs döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 18,3 artarak 302,1 milyar lira, bütçe giderleri de yüzde 20,9 yükselerek 322,5 milyar lira oldu.

Böylece merkezi yönetim bütçesi, mayısta 2,7 milyar lira fazla, ocak-mayıs döneminde ise 20,5 milyar lira açık verdi.

(Sürecek)

PARTNERBöylesi görülmedi! Tam 2 kilo...Böylesi görülmedi! Tam 2 kilo...
TOKİ’nin Silivri konutlarına başvurular başladıTOKİ’nin Silivri konutlarına başvurular başladı
Köy okullarına kitap bağışıKöy okullarına kitap bağışı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Bütçe Maliye Bakanlığı mayıs

En Çok Okunan Haberler

Demirtaş: Demokrasi ittifakı kurulmalı

Demirtaş: Demokrasi ittifakı kurulmalı

Erdoğan'la ilgili çarpıcı sözler: Muhafazakar seçmende sorgulama başladı

Erdoğan'la ilgili çarpıcı sözler: Muhafazakar seçmende sorgulama başladı

Cebimizde geçersiz 179 milyon lira var

Cebimizde geçersiz 179 milyon lira var

Cumhurbaşkanı Erdoğan Twitter'dan müjdeyi verdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan Twitter'dan müjdeyi verdi

Cezaevinden çıktı, kendi işinin patronu oldu

Cezaevinden çıktı, kendi işinin patronu oldu

Çalışanlar dikkat! 4 gün izin hakkınız var

Çalışanlar dikkat! 4 gün izin hakkınız var

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Varşova toplu ulaşımda Otokar otobüslerini tercih etti

Varşova toplu ulaşımda Otokar otobüslerini tercih etti

TOKİ’nin Silivri konutlarına başvurular başladı

TOKİ’nin Silivri konutlarına başvurular başladı

Köy okullarına kitap bağışı

Köy okullarına kitap bağışı

Teknolojik alışverişte 12 ay taksit imkanı

Teknolojik alışverişte 12 ay taksit imkanı

İşsizlik Mart döneminde yüzde 10.1, tarım dışı işsizlik yüzde 11.9

İşsizlik Mart döneminde yüzde 10.1, tarım dışı işsizlik yüzde 11.9

Milyonlarca aileye destek! Annelere 1.4 milyar liralık doğum yardımı

Milyonlarca aileye destek! Annelere 1.4 milyar liralık doğum yardımı

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.