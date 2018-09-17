Bütçe uygulama sonuçları (1)

Merkezi yönetim bütçesi ağustosta 5,8 milyar lira, ocak-ağustos döneminde ise 50,8 milyar lira açık verdi.
Hazine ve Maliye Bakanlığınca, ağustos ayı ile ocak-ağustos dönemine ilişkin bütçe uygulama sonuçları açıklandı.
Buna göre, ağustosta bütçe gelirleri, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 23,3 artarak 70,3 milyar lira, bütçe giderleri ise yüzde 31,5 yükselerek 76,1 milyar lira olarak gerçekleşti.
Bütçe gelirleri ocak-ağustos döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 18,9 artışla 485,7 milyar lira, bütçe giderleri yüzde 23,7 yükselişle 536,5 milyar lira oldu.
Böylece merkezi yönetim bütçesi ağustosta 5,8 milyar lira, ocak-ağustos döneminde de 50,8 milyar lira açık verdi.
(Sürecek)
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