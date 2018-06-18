Bütçe uygulama sonuçları (2)

Merkezi yönetim bütçesinden bu yılın ocak-mayıs döneminde 322 milyar 529 milyon lira harcama yapıldı. Bütçe gelirleri ise bu dönemde 302 milyar 63 milyon lira oldu. Maliye Bakanlığı, mayıs ayı ile ocak-mayıs dönemine ilişkin bütçe gerçekleşme sonuçlarını açıkladı. Buna göre, 2018 merkezi yönetim bütçe giderleri için öngörülen toplam 762 milyar 753 milyon liralık ödenekten, geçen ay 67 milyar 309 milyon lira harcama yapıldı. Geçen yılın aynı ayında ise bu rakam 51 milyar 100 milyon lira olmuştu. Geçen ay faiz hariç bütçe giderleri için öngörülen toplam 691 milyar 53 milyon lira ödeneğin yüzde 8,9'u kullanılarak 61 milyar 276 milyon lira harcandı. Mayısta personel giderleri, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 31 artarak 17 milyar 444 milyon lira olarak kaydedildi. Personel giderleri için bütçede öngörülen 183 milyar 127 milyon lira ödeneğin de yüzde 9,5'i kullanıldı. Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri mayısta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 29,9 artarak 2 milyar 745 milyon lira oldu ve bütçede öngörülen 30 milyar 792 milyon lira ödeneğin yüzde 8,9'u harcandı.

Mal ve hizmet alım giderleri için bütçede öngörülen 66 milyar 69 milyon liralık ödeneğin yüzde 10,5'i geçen ay kullanıldı. Söz konusu ayda yüzde 47,3 artışla 6 milyar 948 milyon lira mal ve hizmet alımı gideri yapıldı. Cari transferler geçen ay, Mayıs 2017'ye göre yüzde 16,9 artarak 22 milyar 274 milyon lira oldu. Bütçede öngörülen 299 milyar 399 milyon lira ödeneğin yüzde 7,4'ü harcandı. Söz konusu ayda, sağlık, emeklilik ve sosyal yardım giderleri için 9 milyar 436 milyon lira transfer yapıldı. Sosyal güvenlik primi işveren hissesinin 5 puanlık kısmının Hazine tarafından ödenmesi amacıyla yapılan transfer tutarı ise 1 milyar 281 milyon lira oldu. Cari transferler içinde yer alan tarımsal destekleme ödemeleri 1 milyar 411 milyon lira, mahalli idare payları 5 milyar 151 milyon lira olarak gerçekleşti. Mayısta 8 milyar 270 milyon lira sermaye gideri, 2 milyar 24 milyon lira sermaye transferi yapıldı. Borç verme giderleri ise 1 milyar 570 milyon lirayı buldu. Faiz giderleri geçen yılın aynı ayına göre yüzde 64,8 artarak 6 milyar 33 milyon lira olarak kayıtlara geçti.

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- Bütçe gelirleri Geçen yılın mayıs ayında 57 milyar 486 milyon lira olan bütçe geliri, bu yılın aynı ayında yüzde 21,8 artarak 70 milyar 16 milyon lira olarak gerçekleşti. Bu dönemde vergi gelirleri tahsilatı yüzde 20,2 artışla 61 milyar 219 milyon lira oldu. Genel bütçe vergi dışı diğer gelirleri mayısta geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 31,7 artarak 6 milyar 575 milyon lira olarak hesaplandı. Özel bütçeli idarelerin öz gelirleri geçen ay 1 milyar 880 milyon lira, düzenleyici ve denetleyici kurumların gelirleri 343 milyon lira olarak kaydedildi. Vergi türleri itibarıyla gerçekleşmelerine bakıldığında, mayısta geçen yılın aynı ayına göre, banka ve sigorta muameleleri vergisi yüzde 36,2, kurumlar vergisi yüzde 26,5, ithalde alınan katma değer vergisi yüzde 25,7, gelir vergisi yüzde 25,4, harçlar yüzde 12,8, damga vergisi yüzde 12,2 ve özel tüketim vergisi yüzde 12,1 artış gösterdi. Dahilde alınan katma değer vergisi yüzde 7,9 azaldı. Diğer vergiler tahsilatı ise yüzde 42,5 arttı. - Ocak-mayıs dönemi gerçekleşmeleri

Merkezi yönetim bütçesi, ocak-mayıs döneminde 20 milyar 467 milyon lira açık verdi. Aynı dönemde faiz dışı fazla 10 milyar 951 milyon lira oldu. Geçen yılın ocak-mayıs döneminde 266 milyar 757 milyon lira olan bütçe giderleri, bu yılın aynı döneminde yüzde 20,9 artarak 322 milyar 529 milyon lirayı buldu. Ocak-mayıs döneminde faiz hariç bütçe giderleri de yüzde 20,8 artışla 291 milyar 112 milyon lira olarak hesaplandı. Diğer taraftan, söz konusu dönemde faiz giderleri, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 22,2 yükselerek 31 milyar 417 milyon liraya ulaştı. Geçen yılın ocak-mayıs döneminde toplam 255 milyar 263 milyon lira olan bütçe gelirleri, bu yılın aynı döneminde yüzde 18,3 artarak 302 milyar 63 milyon lira olarak gerçekleşti. Bu dönemde vergi gelirleri ise yüzde 20,2 artışla 252 milyar 71 milyon lira oldu. Aynı dönemde genel bütçe vergi dışı diğer gelirleri yüzde 7,6 artışla 37 milyar 730 milyon lira olarak hesaplandı. Özel bütçeli idarelerin öz gelirleri ocak-mayıs döneminde 9 milyar 431 milyon lira, düzenleyici ve denetleyici kurumların gelirleri ise 2 milyar 831 milyon lira olarak kayıtlara geçti.

Vergi türleri itibarıyla ocak-mayıs dönemi gerçekleşmelerine bakıldığında, kurumlar vergisi yüzde 28,8, gelir vergisi yüzde 26,4, banka ve sigorta muameleleri vergisi yüzde 26,4, ithalde alınan katma değer vergisi yüzde 21,3, harçlar yüzde 15,7, özel tüketim vergisi yüzde 14,5, damga vergisi yüzde 14,1, dahilde alınan katma değer vergisi yüzde 12,2 ve diğer vergiler tahsilatı yüzde 18,6 arttı. - Personel giderleri Personel giderleri, ocak-mayıs döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 19,5 artarak 81 milyar 948 milyon lira oldu. Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 21,8 artışla 13 milyar 628 milyon lira olarak gerçekleşti. Mal ve hizmet alım giderleri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 20,8 yükselerek 25 milyar 623 milyon lirayı buldu. Bu dönemde cari transferler geçen yılın aynı dönemine göre, yüzde 7,5 yükselişle 124 milyar 701 milyon lira olarak belirlendi. Sağlık, emeklilik ve sosyal yardım giderleri için 52 milyar 24 milyon liralık transfer yapıldı. Bu rakam, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 14,5'lik düşüşü ifade ediyor.