FİNANS

Bütçe yönetimiyle 14 milyar dolar tasarruf mümkün

FİNANS HABERLERİ  | 26.05.2018 13:03 | Son Güncelleme

Habitat Derneğinin 81 ilde sürdürdüğü ve bugüne kadar 1 milyon kişiye ulaşılan finansal okuryazarlık eğitimlerinin, tüm gençlere verilmesi halinde Türkiye'de 14 milyar dolarlık tasarruf sağlanabileceği bildirildi - Habitat Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Hazır: - "Toplumu tasarruf yapmaya yönlendiriyoruz. Yaptığımız araştırmalarda Türkiye'de gençlerin hepsi bu eğitimi almış olsa, Türkiye 14 milyar dolarlık bir tasarruf sağlamış oluyor" - "Mavi yakalılardan da yoğun talep var. Asgari ücret veya onun biraz üzerinde çalışıyorlar. Ekonomik kısıtlıların, bütçelerini doğru yönetmesi gerektiğine inanıyoruz. Bunu doğru yönettiğinde dar boğaza girmeyecek"

ABDULLAH DOĞAN - Habitat Derneğinin 81 ilde sürdürdüğü ve bugüne kadar 1 milyon kişiye ulaşılan finansal okuryazarlık eğitimlerinin gençlere de verilmesi halinde Türkiye'de 14 milyar dolarlık tasarruf sağlanabileceği belirtildi.

Habitat Derneğinin, Visa Europe Türkiye ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ile birlikte yürüttüğü "Paramı Yönetebiliyorum" projesi ile 10 yılda 1 milyon kişi finansal okuryazarlık eğitimi aldı. Proje, Türkiye'de 15-30 yaş arası gençler için, kişisel mali kaynaklarını bütçelemelerine ve finans hizmetlerini doğru kullanmalarına destek olacak bir eğitim olanağı sunmayı hedefliyor.

Habitat Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Sezai Hazır, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'de tüketim alışkanlıklarını değiştirip bilinçli bir tüketici oluşturmak için çalıştıklarını söyledi. Toplumu tasarruf yapmaya yönlendirdiklerini aktaran Hazır, şöyle konuştu:

"Habitat Derneğinin profesyonel anlamda 50 çalışanı bu işi yapmakla görevli. Bunun dışında 81 ilde sahada bin 500 gönüllümüz var. Eğitim seferberliği havasında çalışmalarımızı illerdeki yerel yönetimlerle ortaklaşa yapıyoruz. Yaptığımız araştırmada gençlerin hepsi bu eğitimi almış olsa, Türkiye 14 milyar dolarlık bir tasarruf sağlamış oluyor. Çünkü en büyük sıkıntı tüketim alışkanlıklarını değiştirememedir."

- Dar gelirlilerden yoğun talep

Hazır, eğitimleri toplumun tüm kesimine verdiklerini ifade ederek şunları aktardı:

"Bu yıla kadar toplamda 1 milyon kişiye yüz yüze eğitimler verdik. Bunun dışında da 150 bin çiftçiye finansmanını nasıl yönetebileceğine dair eğitim verdik. Eğitimleri 5 farklı müfredatta yürütüyoruz. Mavi yakalılardan da yoğun talep var. Asgari ücret veya onun biraz üzerinde çalışıyorlar. Ekonomik kısıtlıların, bütçelerini doğru yönetmesi gerektiğine inanıyoruz. Bunu doğru yönettiğinde dar boğaza girmeyecek. Çok zengin olanın bunu yönetmeye ihtiyacı olduğunu düşünmüyorum. Kartlar sınırsız bitmezmiş gibi alışveriş yapıyoruz. Halbuki onu ödüyorsunuz. Eğitimlerde geri dönüşler çok iyi. Bir veya iki günlük eğitimler şeklinde gerçekleşiyor."

- "Bu modeli dünyaya ihraç etmeye çalışıyoruz"

Programın yurt dışında da ilgi gördüğüne işaret eden Hazır, "Bu program aynı zamanda ihraç ettiğimiz bir değer. Romanya'ya ihraç ettik. Bu model en iyi uygulamalardan biri olarak seçildi. Bu modeli dünyaya ihraç etmeye çalışıyoruz. Hedefimiz 16 ülkede bunu uygulamak. Şu anda 5-6 ülkede bu eğitimler yapılıyor." dedi.

PARTNERBu kentte tam 22 saat oruç tutuyorlarBu kentte tam 22 saat oruç tutuyorlar
"Kurla ilgili Türkiye bir spekülasyon yaşıyor"
Nihat Zeybekci: 10 gün sonra rahatladığımızı göreceksinizNihat Zeybekci: 10 gün sonra rahatladığımızı göreceksiniz
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
finans Habitat Derneği Paramı Yönetebiliyorum Projesi Sezai Hazır tasarruf Yönetim Kurulu Başkanı

En Çok Okunan Haberler

Son dakika! YSK, üç adayın adaylığını düşürdü

Son dakika! YSK, üç adayın adaylığını düşürdü

Aydınlık yazarı Sabahattin Önkibar'dan dikkat çeken yazı: Erdoğan’ı elindeki anket sonuçları yanıltıyor

Aydınlık yazarı Sabahattin Önkibar'dan dikkat çeken yazı: Erdoğan’ı elindeki anket sonuçları yanıltıyor

AK Parti'nin ek gösterge vaadi maaşları arttıracak!

AK Parti'nin ek gösterge vaadi maaşları arttıracak!

İmar affında çalışmalarda sona gelindi! Yalan beyanda para iadesi yanacak

İmar affında çalışmalarda sona gelindi! Yalan beyanda para iadesi yanacak

Emeklilere ikramiyenin verileceği tarih belli oldu

Emeklilere ikramiyenin verileceği tarih belli oldu

Soğuk hava deposunu mantarhane yaptı

Soğuk hava deposunu mantarhane yaptı

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Emeklilere ikramiyenin verileceği tarih belli oldu

Emeklilere ikramiyenin verileceği tarih belli oldu

Beyaz ette büyük kriz! 20 günlük tavuk kaldı

Beyaz ette büyük kriz! 20 günlük tavuk kaldı

Merkez Bankası'nın faiz kararı belli oldu!

Merkez Bankası'nın faiz kararı belli oldu!

Bakan Sarıeroğlu müjdeyi verdi: 2 bin 500 kişi atanacak…

Bakan Sarıeroğlu müjdeyi verdi: 2 bin 500 kişi atanacak…

Benzin, motorin ve LPG'ye zam!

Benzin, motorin ve LPG'ye zam!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
"Kurla ilgili Türkiye bir spekülasyon yaşıyor"

"Kurla ilgili Türkiye bir spekülasyon yaşıyor"

Nihat Zeybekci: 10 gün sonra rahatladığımızı göreceksiniz

Nihat Zeybekci: 10 gün sonra rahatladığımızı göreceksiniz

Emeklilere ikramiyenin verileceği tarih belli oldu

Emeklilere ikramiyenin verileceği tarih belli oldu

4 milyon üründe yüzde 50 indirim başladı

4 milyon üründe yüzde 50 indirim başladı

23 yıldır hayalini kurduğu eve TOKİ ile kavuştu

23 yıldır hayalini kurduğu eve TOKİ ile kavuştu

BESD-BİR Başkanı Dr. Koca: 'Tavuk üretimi durdu' iddiası yalandır

BESD-BİR Başkanı Dr. Koca: 'Tavuk üretimi durdu' iddiası yalandır

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.