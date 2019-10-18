Bütçeden en yüksek pay "Hazine ve Maliye"ye

SEVGİ CEREN GÖKKOYUN - Türkiye'nin 2020 yılı bütçesinden en fazla pay alacak kamu idaresi, yaklaşık 468,3 milyar lira ödenekle Hazine ve Maliye Bakanlığı oldu.
Hazine ve Maliye Bakanlığını yaklaşık 125,8 milyar lira ödenekle Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 125,4 milyar lira ödenekle de Milli Eğitim Bakanlığı izledi.
TBMM'ye sunulan 2020 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi'ne göre, genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerine 1 trilyon 82 milyar 21 milyon lira, özel bütçeli idarelere 82 milyar 423 milyon lira, düzenleyici ve denetleyici kurumlara 7 milyar 624 milyon lira ödenek tahsis edilecek.
Bütçeden en yüksek payı 468,3 milyar lirayla Hazine ve Maliye Bakanlığı aldı. Hazine ve Maliye Bakanlığını 125,8 milyar lirayla Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve 125,4 milyar lirayla Milli Eğitim Bakanlığı takip etti.
Bütçede, genel bütçeli idareler arasında yer alan Cumhurbaşkanlığına yaklaşık 3,2 milyar lira, TBMM'ye 1,7 milyar lira, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığına da 2,2 milyar lira kaynak ayrıldı.
Sağlık Bakanlığına 58,9 milyar lira, Milli Savunma Bakanlığına 53,9 milyar lira, Tarım ve Orman Bakanlığına 40,3 milyar lira, Emniyet Genel Müdürlüğüne 39 milyar lira ödenek tahsis edildi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı için ayrılan ödenek 29 milyar lira, Jandarma Genel Komutanlığına ayrılan ödenek miktarı da 23 milyar lira oldu.
- Özel bütçeli idareler
Özel bütçeli idareler arasında en yüksek ödenek 21,2 milyar lirayla Karayolları Genel Müdürlüğüne ayrılırken, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü de 9,5 milyar lirayla bütçeden en çok pay alan 2'nci özel bütçeli kurum oldu.
TÜBİTAK ve Orman Genel Müdürlüğüne bütçeden 3,5'ar milyar lira kaynak tahsis edildi. KOSGEB'in gelecek yıl için bütçesi de 1,8 milyar lira olarak kayıtlara geçti.
Genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerine 2020 için öngörülen bütçe ödenekleri şöyle:
KurumlarBütçeCumhurbaşkanlığı 3.152.937.000 Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı 2.182.381.000 Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği 34.787.000 Diyanet İşleri Başkanlığı 11.519.609.000 Devlet Arşivleri Başkanlığı 101.632.000 Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı 157.398.000 Strateji Ve Bütçe Başkanlığı 9.073.161.000 İletişim Başkanlığı 368.136.000 Türkiye Büyük Millet Meclisi 1.747.789.000 Anayasa Mahkemesi 73.607.000 Yargıtay 505.290.000 Danıştay 210.775.000 Sayıştay 412.090.000 Adalet Bakanlığı 19.751.360.000 Milli Savunma Bakanlığı 53.859.342.000 İçişleri Bakanlığı 9.672.218.000 Jandarma Genel Komutanlığı 22.968.117.000 Emniyet Genel Müdürlüğü 38.973.189.000 Sahil Güvenlik Komutanlığı 1.128.824.000 Göç İdaresi Genel Müdürlüğü 2.511.171.000 Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı 1.637.171.000 Dışişleri Bakanlığı 4.631.723.000 Avrupa Birliği Başkanlığı 656.672.000 Hazine ve Maliye Bakanlığı 468.270.853.000 Gelir İdaresi Başkanlığı 4.074.536.000 Türkiye İstatistik Kurumu 427.532.000 Milli Eğitim Bakanlığı 125.396.862.000 Sağlık Bakanlığı 58.875.829.000 Enerji ee Tabii Kaynaklar Bakanlığı 3.319.102.000 Kültür ve Turizm Bakanlığı 5.127.247.000 Hakimler ve Savcılar Kurulu 93.163.000 Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 125.809.131.000 Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 7.939.333.000 Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 2.827.733.000 Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 1.185.359.000 Gençlik ve Spor Bakanlığı 17.810.481.000 Tarım ve Orman Bakanlığı 40.302.916.000 Meteoroloji Genel Müdürlüğü 452.401.000 Ticaret Bakanlığı 5.752.364.000 Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 29.026.976.000 Toplam 1.082.021.197.000
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