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BUTGEM, Özbekistan'a model olacak

FİNANS HABERLERİ  | 29.12.2018 14:26 | Son Güncelleme

DÜNYANIN önemli ipek üretim merkezlerinden Özbekistan'ın İpekçilik bakan yardımcıları, BTSO Eğitim Vakfı bünyesinde faaliyet gösteren BUTGEM'i ziyaret etti.

BUTGEM, Özbekistan'a model olacak

Muammer İRTEM/BURSA, (DHA)- DÜNYANIN önemli ipek üretim merkezlerinden Özbekistan'ın İpekçilik bakan yardımcıları, BTSO Eğitim Vakfı bünyesinde faaliyet gösteren BUTGEM'i ziyaret etti. Bakan yardımcıları, BUTGEM eğitim modelini Özbekistan'da hayata geçirmek istediklerini söyledi.
Birleşmiş Milletler tarafından örnek gösterilen Bursa Ticaret ve Sanayi Odası'na (BTSO) ait Bursa Tasarım ve Teknoloji Geliştirme Merkezi'nin (BUTGEM) konukları Özbekistan'dan gelen İpekçilik bakan yardımcıları oldu. TİKA ve Kozabirlik davetlisi olarak Bursa'ya gelen Özbekistan'ın İpekçilik bakan yardımcıları Abdullayev Azam Abdurazzakovich, Choriev Abdukodir Toshboltaevich ile İlham Devletov, BUTGEM'in eğitim merkezlerinde incelemelerde bulunurken, kurslarla ilgili detaylı bilgiler aldı.
'TEKSTİL VE TASARIMDA TECRÜBENİZ ÇOK FAZLA'
BUTGEM Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mehmet Karahan'ın yanı sıra Kozabirlik Müdürü Aysel Akbaba ve Bursa İpekçiliğini Geliştirme Derneği Başkanı Kasım Uzunöz'ün de yer aldığı ziyarette, Özbek bakan yardımcıları, BUTGEM'in tekstil alanındaki eğitim yatırımlarına tam not verdi. Bakan Yardımcısı Abdullayev Azam Abdurazzakovich, Özbekistan'da ipekçiliğin gelişmesi için tasarım ve desinatör eğitimlerine büyük önem verdiklerini söyledi. Özbekistan'da özellikle tekstil sektöründe önemli bir makine parkına ve ipek ipliğine sahip olduklarını kaydeden Abdurazzakovich, "İpek ipliği üretiminde Çin, Hindistan'dan sonra geliyoruz. Tasarım ve Ar-Ge alanında ülkemizde yeni adımlar atmak istiyoruz. Bursa'nın tekstil ve tasarım alanında önemli bir tecrübesi olduğunu bizzat görme imkanı yakaladık. Özellikle BUTGEM'in bu alandaki deneyiminden faydalanmak istiyoruz" dedi.
'BUTGEM GİBİ KURUMLARA İHTİYACIMIZ VAR'
Bakan Yardımcısı Abdurazzakovich, Özbek eğitimcilerin BUTGEM'de dokuma ve baskı desinatörlüğü ile konfeksiyon içerikli eğitim almasını istediklerini vurguladı. Eğitim atölyelerini detaylı inceleyen bakan yardımcıları, kendi ülkelerinde BUTGEM gibi kurumlara ihtiyaç duyduklarını belirtti.
BUTGEM Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Karahan ise şimdiye kadar 850'nin üzerinde eğitim programında 24 binin üzerinde gencin meslek sahibi olmasını sağladıklarını belirterek, "BTSO Eğitim Vakfı çatısı altında faaliyet gösteren merkezimiz 12 ay gençlerimizin meslek sahibi olmasının yanı sıra sektörlerimizin de ihtiyaç duyduğu nitelikli personellerinin temini noktasına önemli katkı sağlıyor" diye konuştu.

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BUTGEM, Özbekistan'a model olacakBUTGEM, Özbekistan'a model olacakBUTGEM, Özbekistan'a model olacak

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