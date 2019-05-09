Butik tabelalı pansiyonlar mercek altında

İZMİR (AA) - YUSUF ŞAHBAZ - Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) Ege Bölge Temsil Kurulu Başkanı Tolga Gencer, butik otellerin artık daha sık denetleneceğini belirterek, "Her küçük otel butik otel değil. Butik otelin işletmesi, mantığı çok farklı ancak bunun denetimi bugüne kadar yoğun değildi. Bu denetimlerin sıklaştırılması memnuniyet verici." dedi.

Gencer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İzmir Kültür ve Turizm Müdürü Murat Karaçanta'nın, kapısında "butik otel" yazan her tesisin butik otel olamayacağına dikkati çekerek, bu tesislerin daha sık denetleneceğini söylediğini hatırlattı.

Türk turizm sektörünün yaklaşık 1,5 milyon adetlik yatak kapasitesine sahip olduğunu, büyük ve her şey dahil otellerin yanı sıra turistlerin özellikle son yıllarda küçük otelleri de tercih ettiğini dile getiren Gencer, otellere "yıldız" almak için gerekli kriterler olduğu gibi "butik otel" tabelasını almanın da kriterleri bulunduğunu ifade etti.

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Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesine ve Niteliklerine İlişkin Yönetmeliğe göre butik otellerin yapısal özelliği, mimari tasarımı, tefriş, dekorasyon ve kullanılan malzeme yönünden özgünlük arz etmesi, işletme ve servis yönünden üstün standarda sahip, eğitimli personelle kişiye özel hizmet verilen en az 10 odalı oteller olması gerektiğini anlatan Gencer, bu otellerde modern, reprodüksiyon veya antika özelliğine sahip mobilya ve dekorasyon bulunmasının da şart olduğunu bildirdi.