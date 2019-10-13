Büyük beyaz eşyaya 8,5 milyar lira harcandı

MERVE ÖZLEM ÇAKIR - Türkiye'de yılın ilk 6 ayında büyük beyaz eşya sektörü satışları ciro bazında 1,3 milyar avro (8,5 milyar lira), adet bazında 4,3 milyona olarak hesaplandı.

AA muhabirinin araştırma şirketi GfK'nin verilerinden derlediği bilgilere göre, küresel ticaret açısından zor bir dönemden geçilmesine karşın büyük beyaz eşya pazarı, yılın ilk yarısında yüzde 2,7'lik büyüme gösterdi.

Dünyada büyük beyaz eşya pazarında bu yıl sonuna kadar toplam satışın 182 milyar avroya ulaşacağı öngörülürken bu büyümeye katkı sağlayacak ana trendlerin performans/kapasite, sadeleşme ve limitsiz alışveriş olacağı tahmin ediliyor.

Bölgeler açısından bakıldığında, ocak-haziran döneminde büyük beyaz eşya pazarında Brezilya'da yüzde 13, Hindistan'da yüzde 10 büyüme kaydedildi.

Bununla birlikte, Çin'de yüzde 6,2'lik daralma yaşanırken 2019 yılı sonuçları düşünüldüğünde, pazar performansının, dalgalanan Çin pazarı ve bu ülkenin ABD ile olan ticaret gerilimlerine bağlı olması bekleniyor.

Eşya türü açısından gelişmeler değerlendirildiğinde, çamaşır makinelerinde daha büyük yükleme kapasitesi, uzun ve daha geniş buzdolapları ve daha geniş fırın boşlukları ön plana çıktı. Özellikle, kapasitesi 9 kilogram ve üzerinde olan çamaşır makinelerinin satışı yüzde 24 arttı.