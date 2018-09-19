Dinçer, Konya'da 14 ilçede 18 mağaza ile ürünlerini tüketicilerle buluşturduklarını ifade ederek, kentte ürün satışlarında 2017 yıl sonu rakamlarında çift haneli büyümeyi sürdüreceklerini vurguladı.

Yeni konsept mağazalarda tüketicileri, yüksek teknolojiye sahip yenilikçi tasarımlarla buluşturduklarını aktaran Dinçer, "Müşteri deneyimini de zenginleştiriyoruz. Tüketici odaklı ayrıcalıklı uygulamalarımızla donatılan mağazalarımız, dijital perakende dönüşümü yolculuğumuzda önemli adımlar teşkil ediyor." diye konuştu.

Arçelik Türkiye Genel Müdürü Can Dinçer, "Sıfır Atık Projesi kapsamında, büyük bir değişim kampanyası başlatıyoruz. 1 Ekim itibarıyla tüketicilerimizin kampanyamız çerçevesinde yenilediği eski beyaz eşyalarını Eskişehir ve Bolu'daki tesislerimizde geri dönüştürerek ülkemiz genelinde döngüsel ekonomiye kazandırılmasını sağlayacağız." dedi.

Bu yılın ilk 8 ayında hem toptan hem de perakende satışlarda yükselişin devam ettiğine dikkati çeken Dinçer, şunları kaydetti:

"Tüketici odaklı ayrıcalıklı uygulamalarımızla donatılan mağazalarımız dijital perakende dönüşümü yolculuğumuzda önemli adımlar teşkil ediyor. Hedefimiz ülkemize dünyanın en modern perakende mağazalarını kazandırmak. Yetkili satıcılarımızı bu konuda destekliyor ve teknolojik anlamda en ileri perakende uygulamalarını hayata geçiriyoruz. Sıfır Atık Projesi kapsamında, büyük bir değişim kampanyası başlatıyoruz. 1 Ekim itibarıyla tüketicilerimizin kampanyamız çerçevesinde yenilediği eski beyaz eşyalarını Eskişehir ve Bolu'daki tesislerimizde geri dönüştürerek ülkemiz genelinde döngüsel ekonomiye kazandırılmasını sağlayacağız."

