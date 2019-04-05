FİNANS

Büyük göç sürecinde Atatürk ve İstanbul Havalimanı hava trafiği nasıl olacak?

FİNANS HABERLERİ  | 05.04.2019 09:32 | Son Güncelleme

 Atatürk Havalimanı'ndan İstanbul Havalimanı'na tarihi büyük göç başlarken, taşınma sırasında iki havalimanının beraber kapasitesi saatlik iniş ve kalkış toplam 70 uçak olarak belirlendi.  Atatürk Havalimanı'ndan(AHL) İstanbul Havalimanı'na 45 saatlik tarihi taşınma süreci bugün saat 03:00'da başladı.Taşınma boyunca, Atatürk Havalimanı ve İstanbul Havalimanı hava sahası müşterek kapasiteyle (35 iniş-35 kalkış, toplam 70 uçuş/saat) çalışacak.

Büyük göç sürecinde Atatürk ve İstanbul Havalimanı hava trafiği nasıl olacak?

Gökhan Artan / İstanbul, 5 Nisan (DHA) - Atatürk Havalimanı'ndan İstanbul Havalimanı'na tarihi büyük göç başlarken, taşınma sırasında iki havalimanının beraber kapasitesi saatlik iniş ve kalkış toplam 70 uçak olarak belirlendi.

Atatürk Havalimanı'ndan(AHL) İstanbul Havalimanı'na 45 saatlik tarihi taşınma süreci bugün saat 03:00'da başladı.Taşınma boyunca, Atatürk Havalimanı ve İstanbul Havalimanı hava sahası müşterek kapasiteyle (35 iniş-35 kalkış, toplam 70 uçuş/saat) çalışacak. Taşınma sürecinin başladığı saat 03:00'dan itibaren üssü Atatürk Havalimanı olan Türk Hava Yolları,Onur Havayolları gibi şirketlerin seferleri AHL'de saat 19:00'a kadar 16 saat süresince devam edecek. Bu süre sonrası saat 19:00 ile 6 Nisan saat 02:00 arasında ise 7 saat süresince sadece THY'nin yolculu seferleri yapılacak.Saat 02:00 ile 23:59 arasında ise 22 saat süresince tüm yolculu seferlere Atatürk Havalimanı kapalı olacak. Türk Hava Yolları'nın son seferi de 6 Nisan saat 02:00'da İstanbul'dan Singapur'a yapılacak.

35 SAAT YOLCULU SEFERLERE KAPALI OLACAK

İstanbul Havalimanı 5 Nisan saat 03:00 ile 6 Nisan saat 14:00 arasında 35 saat süresince tüm yolculu seferlere kapalı.6 Nisan saat 14:00 ile saat 19.00 arasında ise İstanbul Havalimanı 5 saat THY'nin yolculu seferlerine açık olacak. Saat 19:00 ile 00:00 arasında sadece üssü havalimanı olan THY, Onur Havayolları, Atlasglobal'in tüm yolculu seferlerine açık olacak.İstanbul Havalimanı 7 Nisan saat 00:00 itibarıyla tüm uçuşlara açık hale gelecek.

ATÜTÜRK HAVALİMANI TİCARİ YOLCU TAŞIMACILIĞINA KAPANIYOR

7 Nisan saat 00.00 itibariyle, Atatürk Havalimanı tarifeli ve tarifesiz iç ve dış hat ticari yolcu taşımacılığına yönelik seferlere kapatılacak. Bu tarihten itibaren Atatürk Havalimanı müstakil kargo, bakım/onarım, genel havacılık, hava taksi, iş uçuşları, devlet uçakları ile yapılan uçuşlar ve otoritenin uygun göreceği trafiklerce kullanılacak.

7 NİSAN'DAN İTİBAREN AHL'NİN SAATLİK UÇAK KAPASİTESİ 10 OLACAK

7 Nisan saat 00:00'dan itibaren Atatürk Havalimanı için slot tahsislerine esas saatlik kapasite değerleri ise; İstanbul Havalimanı için, hava trafik akışında meydana gelebilecek olası problemlerin önlenmesi ve emniyetli ve etkin bir hava trafik kontrol hizmeti sağlanabilmesi amacıyla, Atatürk Havalimanı saatlik kapasitesi; 5 iniş - 5 kalkış toplam 10 uçuş olacak şekilde düzenlenecek.7 Nisan'dan sonraki ilk 7 gün içerisinde; “ihtiyaç halinde ilave tedbirler ve trafik düzenlemeleri (regülasyonlar) uygulanacak.

7-21 NİSAN TARİHLERİ ARASINDA KAPASİTE AZALTIMLARI UYGULANACAK

İstanbul Havalimanı için 7 Nisan'dan tibariyle slot tahsisine esas saatlik kapasite değeri 40 iniş 40 kalkış toplam 80 olarak belirlendi.Emniyetli ve etkin bir hava trafik kontrol hizmeti verilebilmesi ve havalimanı / yeni hava sahasına uyum sağlanabilmesi amacıyla, 21 Nisan'a kadar iki havalimanı için kapasite azaltımları uygulanacak.7 Nisan Büyük göç sürecinde Atatürk ve İstanbul Havalimanı hava trafiği nasıl olacak?

'Minnoş Gezgin' engelleri yollarda aştı'Minnoş Gezgin' engelleri yollarda aştı
'İpek Böceği İhracat Ödülleri' sahiplerini buldu'İpek Böceği İhracat Ödülleri' sahiplerini buldu
Bakan Yardımcısı Büyükdede: Lojistik strateji çalışması devam ediyorBakan Yardımcısı Büyükdede: Lojistik strateji çalışması devam ediyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

'Oyumuz 12 bin 300'e ulaşmış durumda'

'Oyumuz 12 bin 300'e ulaşmış durumda'

Ekrem İmamoğlu İstanbul'daki son durumu açıkladı

Ekrem İmamoğlu İstanbul'daki son durumu açıkladı

Abdülhamid Han'ın 142 yıllık hayali gerçekleşiyor

Abdülhamid Han'ın 142 yıllık hayali gerçekleşiyor

Liste belli oldu! İşte Mart ayının ilk 10'u

Liste belli oldu! İşte Mart ayının ilk 10'u

Dolarda dalgalı seyir! İşte son durum

Dolarda dalgalı seyir! İşte son durum

70 metrekarede yaptılar! Ayda 40 bin lira kazanıyorlar

70 metrekarede yaptılar! Ayda 40 bin lira kazanıyorlar

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Dolarda dalgalanma!

Dolarda dalgalanma!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Binlerce EYT'li akın etti! İstanbul'daki mitingde önemli mesajlar

Binlerce EYT'li akın etti! İstanbul'daki mitingde önemli mesajlar

Economist'ten kritik Türkiye yazısı!

Economist'ten kritik Türkiye yazısı!

Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
'İpek Böceği İhracat Ödülleri' sahiplerini buldu

'İpek Böceği İhracat Ödülleri' sahiplerini buldu

Bakan Yardımcısı Büyükdede: Lojistik strateji çalışması devam ediyor

Bakan Yardımcısı Büyükdede: Lojistik strateji çalışması devam ediyor

İngiliz iplik üreticisi, Bursa'daki 50'nci yılını İnovasyon Merkezi açılışı ile kutladı

İngiliz iplik üreticisi, Bursa'daki 50'nci yılını İnovasyon Merkezi açılışı ile kutladı

Mezgitin kilosu 40 liraya çıktı

Mezgitin kilosu 40 liraya çıktı

Tarihe geçecek uçuş için sadece 19 kişilik bilet kaldı

Tarihe geçecek uçuş için sadece 19 kişilik bilet kaldı

KOİF 2019 firmalarla iş arayanları buluşturdu

KOİF 2019 firmalarla iş arayanları buluşturdu

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.