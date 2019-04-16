FİNANS

Büyük ikramiye çıkan 8 kuponun oynandığı bayiden açıklama

FİNANS HABERLERİ  | 16.04.2019 14:37 | Son Güncelleme

Milli Piyango İdaresinin "On Numara" çekilişinde büyük ikramiye isabet eden 12 kupondan 8'i, tek kişi tarafından Karacabey ilçesinde bir bayiden oynandı - Bayi Aykut Asa: - "Kuponu oynayan ve tutturan arkadaş, iki kupondan farklı kombinasyonlar şeklinde birer sayı arayla 22 sayı içinden 10 sayıyı 8 defa bildi"

Milli Piyango İdaresince dün akşam yapılan "On Numara" çekilişinde büyük ikramiye isabet eden 12 kupondan 8'inin oynandığı Bursa'nın Karacabey ilçesindeki bayi Aykut Asa, "Kuponu oynayan ve tutturan arkadaş, iki kupondan farklı kombinasyonlar şeklinde birer sayı arayla 22 sayı içinden 10 sayıyı 8 defa bildi." dedi.

On Numara oyununun bu haftaki çekilişinde 10 bilen 12 kişi, 28 bin 127 lira 25'er kuruş ikramiye kazandı.

Kazanan kuponlardan 8'inin tek kişi tarafından Karacabey'den oynandığı ortaya çıktı. Büyük ikramiyeyi tek seferde 8 kez tutturarak 225 bin 18 lira kazanan kişi, ilçede merak konusu oldu.

Aykut Asa, gazetecilere yaptığı açıklamada, Karacabey'de 8 yıldır Milli Piyango bayisi olduğunu söyledi.

Şans Topu oyununda geçen ay bir kişinin kendisi aracılığıyla oynadığı kuponla 137 bin lira kazandığını belirten Asa, "Talihlinin bizim bayimizden Karacabey'e çıkmasının gururunu yaşıyoruz. Kuponu oynayan ve tutturan arkadaş, iki kupondan farklı kombinasyonlar şeklinde birer sayı arayla 22 sayı içinden 10 sayıyı 8 defa bildi. Tüm Türkiye bunu konuşacak bunu biliyoruz. Karacabey'e hayırlı uğurlu olmasını diliyoruz." diye konuştu.

On Numara oyununda 12 büyük ikramiyeden 8'inin Karacabey'e, diğerlerinin ise Adana-Yüreğir, İstanbul-Bahçelievler, İstanbul-Fatih ve İstanbul-Kadıköy'e isabet ettiği duyurulmuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Milli Piyango On numara şans oyunu talihli

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