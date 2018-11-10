FİNANS

Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz

FİNANS HABERLERİ  | 10.11.2018 12:31 | Son Güncelleme

TİSK Yönetim Kurulu Başkanı Kudret Önen: - "Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti'nin gelişmesinde eşsiz katkılarda bulunmuş, ülkemiz ve milletimizin önünü açarak çağdaş ve demokratik ülkelerin seviyesine gelmemizde bizlere öncülük etmiştir"

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Yönetim Kurulu Başkanı Kudret Önen, "Mustafa Kemal Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti'nin gelişmesinde eşsiz katkılarda bulunmuş, ülkemiz ve milletimizin önünü açarak çağdaş ve demokratik ülkelerin seviyesine gelmemizde bizlere öncülük etmiştir." ifadelerini kullandı.

Önen, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 80. yılı nedeniyle bir mesaj yayımladı. Önen mesajında şunları kaydetti:

"Mustafa Kemal Atatürk, Cumhuriyetimizin kuruluşunun ilk yıllarından itibaren ülkenin içinde bulunduğu zor şartlara rağmen, sanayinin, modern, güçlü ve refah bir ülkenin temel yapı taşı olduğuna inanmıştır. Türkiye Cumhuriyeti'nin gelişmesinde eşsiz katkılarda bulunmuş, ülkemiz ve milletimizin önünü açarak çağdaş ve demokratik ülkelerin seviyesine gelmemizde bizlere öncülük etmiştir. Bu duygu ve düşüncelerle, şahsım ve camiamız adına Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ü aramızdan ayrılışının 80. yılında şükran ve minnetle anıyoruz."

- Sanayiciler Atatürk'ü andı

Atatürk, Ostim Sanayicileri ve İşadamları Derneği (OSİAD) tarafından Ostim Meydanı'nda düzenlenen törenle anıldı.

Törene, İç Anadolu Sanayici ve İş İnsanları Dernekleri Federasyonu Başkanı Mehmet Akyürek, Anadolu OSB Başkanı Hüseyin Kutsi Tuncay, Çırak Eğitim ve Öğretim Vakfı Başkanı İbrahim Karakoç'un yanı sıra yönetim kurulu üyeleri, sanayiciler ve çalışanlar katıldı.

OSİAD Başkanı Ahmet Kurt, milli mücadeleyi başarıyla sonuçlandıran Atatürk'ün yeni bir devletin kurucu önderi olduğunu ve hedefi de çağdaş muasır devletler seviyesi olarak belirlediğini belirterek, "Bizler de bu hedefi üreterek yakalamak istiyoruz. Atatürk'ün 'Sanayileşmek milli davamızdır' düsturuna bağlıyız". ifadesini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
10 Kasım Mustafa Kemal Atatürk OSİAD TİSK

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