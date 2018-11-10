Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Yönetim Kurulu Başkanı Kudret Önen, "Mustafa Kemal Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti'nin gelişmesinde eşsiz katkılarda bulunmuş, ülkemiz ve milletimizin önünü açarak çağdaş ve demokratik ülkelerin seviyesine gelmemizde bizlere öncülük etmiştir." ifadelerini kullandı.

Önen, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 80. yılı nedeniyle bir mesaj yayımladı. Önen mesajında şunları kaydetti:

"Mustafa Kemal Atatürk, Cumhuriyetimizin kuruluşunun ilk yıllarından itibaren ülkenin içinde bulunduğu zor şartlara rağmen, sanayinin, modern, güçlü ve refah bir ülkenin temel yapı taşı olduğuna inanmıştır. Türkiye Cumhuriyeti'nin gelişmesinde eşsiz katkılarda bulunmuş, ülkemiz ve milletimizin önünü açarak çağdaş ve demokratik ülkelerin seviyesine gelmemizde bizlere öncülük etmiştir. Bu duygu ve düşüncelerle, şahsım ve camiamız adına Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ü aramızdan ayrılışının 80. yılında şükran ve minnetle anıyoruz."