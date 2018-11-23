Büyük taşınma yaklaştı İstanbul Havalimanı için iş ilanları arttı

Gökhan Artan / İstanbul, 23 Kasım (DHA)- 29 Ekim'de resmi açılışı yapılan İstanbul Havalimanı'nda başta havacılık sektörü olmak üzere birçok iş kolunda faaliyette bulunacak büyük ve küçük ölçekli işletmeler de büyük taşınma yaklaşırken personel alımlarına hız verdi. İş başvuru ilanlarının yayınlandığı web sitelerinde İstanbul Havalimanı için iş ilanlarında büyük artışlar dikkat çekiyor.

Türk Hava Yolları'nın 31 Ekim'de 5 noktaya seferlere başladığı İstanbul Havalimanı'na büyük taşınma 30 Aralık saat 03:00'de başlayacak. Taşınma süreci 45 saat sürecek ve Atatürk Havalimanı 31 Aralık saat 00:00'dan itibaren ticari yolcu taşımacılığına kapatılacak.Büyük taşınmaya artık 37 gün kala havacılık sektörü başta olmak üzere İstanbul Havalimanı'nda yer alacak işletmeler de hazırlıklarına hız verdi.Yolcu sayıları daha da artacak havayolu şirketleri ile bu şirketlere hizmet verecek işletmeler personel alımlarını İstanbul Havalimanı'na göre güncelledi. Şirketler yeni istihdamlar için ilanlara çıkarken özellikle iş başvurularının yapıldığı web sitelerinde İstanbul Havalimanı için aranan personel ilanlarındaki artış dikkat çekiyor.