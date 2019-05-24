Büyük tekstilcilerin gözü Doğu Anadolu'da

"Her fabrikada en az 500 işçi çalışacak. Bu fabrikalarda tekstil üzerine olduğu için daha çok kadınlar çalışacak. Alanında uzman, katma değer yaratan doğru tekstilcilerle, istihdam garantisi veren büyük firmalarla iletişim halindeyiz. Fabrikaları yaptıktan sonra ihale edeceğiz. Amacımız devlet olarak para kazanmak yerine işsiz olan vatandaşımıza iş imkanı sağlamak. Hayalim Erzurum'u Türkiye'nin en önemli tekstil kentlerinden biri haline getirmek. Bu bir başlangıç ama çok ümitliyiz."

Memiş, eş zamanlı olarak da işçilerin eğitimine başlanacağını bildirerek, şöyle devam etti:

Memiş, ziyaretin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, Kalkınma Ajansı ve Erzurum Büyükşehir Belediyesince önemsenen Tekstil Kent Projesi'ni göreve geldikten sonra valilik olarak sahiplenip bütün işlemlerini üstlendiklerini söyledi.

Beraberindeki 2. Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Müdürü Fırat Karakaya ve fabrika müdürleriyle inşaatı devam eden 2. OSB'ye gelen Memiş, burada incelemelerde bulundu.

Erzurum Valisi Okay Memiş, "Altıncı bölge teşviklerinden faydalandığı için Türkiye'nin büyük tekstilcileri artık Doğu Anadolu'ya gelmeye başladı. Çünkü imalat maliyetleri neredeyse yarı yarıya düşüyor." dedi.

Erzurum'da yaklaşık 500 bin kişinin yaşadığını belirten Memiş, "Türkiye'nin büyük tekstilcileri, altıncı bölge teşviklerinden faydalandıkları için artık Doğu Anadolu'ya gelmeye başladı. Çünkü imalat maliyetleri neredeyse yarı yarıya düşüyor. Dolayısıyla firmalar bu bölgeleri tercih etmeye başladı ve bu fırsatı değerlendirmek istiyor. İstihdam sorununu bu şekilde somut projelerle çözmek istiyoruz." diye konuştu.

Memiş, doğru projelere harcama yapıldığı takdirde kıt olan kaynağı iyi kullanmış olacaklarını anlatarak, iş ile katma değer üreten ve istihdam yaratan bir Erzurum hayal ettiklerini söyledi.

Projede emeği geçenlere teşekkür eden Memiş, konuşmasının ardından firma yetkilileriyle hatıra fotoğrafı çektirdi.

