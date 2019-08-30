Büyük Zafer'in 100. yılına 100 oyun

Kamu ve özel sektör temsilcilerinden oluşan platform üyeleri, Büyük Zafer'in 100. yılını, Zafer Oyunları Projesi kapsamında 100 dijital oyun geliştirerek kutlamak için bir araya geldi.

"Oyunla Gelecek Oyun Geliştirme Yaz Kampı" etkinliği kapsamında, Bilişim Vadisi ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıya, Savunma Sanayii Başkanlığı, üniversiteler, dijital oyun sektörü ile sivil toplum kuruluşları temsilcileri katıldı.

Etkinlik kapsamında, kamu ve özel sektör temsilcilerinden oluşan Dijital Türk Oyunları Platformu tarafından bir "arama konferansı" düzenlendi.

Büyük Zafer'in 100. yılının, geliştirilecek 100 dijital oyunla kutlamanmasının hedeflendiği Zafer Oyunları Projesi, gençlerin, milli mücadele yıllarında yaşananları ve Türkiye Cumhuriyeti’nin hangi koşullarda, hangi değerler üzerine kurulduğunu anlatan oyunlar üretmesi üzerine şekilleniyor. Çok yönlü, çok dilli ve çok kültürlü planlanması gereken oyunların senaryolarının oluşturulması sırasında ilgili kuruluşlarca gençlere destek sağlanacak.