FİNANS

Büyükbaş hayvancılık yatırımında "süper teşvik"in detayları belli oldu

FİNANS HABERLERİ  | 20.05.2018 10:50 | Son Güncelleme

Sütaş Süt Ürünleri AŞ'nin, Proje Bazlı Teşvik Sistemi kapsamında Bingöl'de yapacağı 733 milyon 709 bin liralık entegre teknik büyükbaş hayvancılık yatırımıyla bin 12 ilave istihdam sağlanacak - Söz konusu yatırıma, 400 milyon lirayı aşmamak üzere kredi kullanım tarihinden itibaren azami 10 yıl faiz veya kar payı desteği verilecek

Proje Bazlı Teşvik Sistemi kapsamında Sütaş Süt Ürünleri AŞ tarafından Bingöl'de yapılacak entegre teknik büyükbaş hayvancılık yatırımına sağlanan desteğin detayları belli oldu.

Konuya ilişkin Bakanlar Kurulu kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, söz konusu yatırım, KDV istisnası, gümrük vergisi muafiyeti, KDV iadesi, yatırım yeri tahsisi ve altyapı desteği gibi yardımlardan yararlanacak.

Kurumlar vergisi indirimi alacak yatırım için vergi indirim oranı yüzde 100, yatırıma katkı oranı yüzde 38 ve yatırıma katkı tutarının yatırım döneminde kullanılabilecek oranı yüzde 100 olacak.

- Enerji tüketim harcamalarının yüzde 50'sine destek

Yatırım, yatırım döneminde başlamak üzere azami tutar sınırı olmaksızın 10 yıl sigorta primi işveren hissesi desteği ile 10 yıl süreli gelir vergisi stopajı desteğinden de yararlanacak.

Söz konusu yatırıma sağlanacak nitelikli personel desteği ise azami 55 milyon lira olacak. Nitelikli personel desteği, her bir nitelikli personel için asgari ücretin aylık brüt tutarının 20 katını geçmemek üzere 5 yıl süreyle uygulanacak.

Enerji desteği kapsamında, işletmeye geçiş tarihinden itibaren 10 yıla kadar 60 milyon lirayı aşmamak üzere enerji tüketim harcamalarının yüzde 50'si karşılanacak.

Ayrıca söz konusu yatırıma, 400 milyon lirayı aşmamak üzere kredi kullanım tarihinden itibaren azami 10 yıl faiz veya kar payı desteği sağlanacak. Faiz desteği, sabit yatırım tutarının yüzde 80'ine kadar bir veya birden fazla aracı kurumdan kullanılacak Türk lirası, döviz veya dövize endeksli yatırım kredilerine ödenen faiz veya kar payının yüzde 80'i Ekonomi Bakanlığınca karşılanmak üzere itfa planının Bakanlığa gönderildiği tarihten itibaren yapılacak kredi geri ödemeleri için uygulanacak.

- Yatırım süresi 6 yıl

Bingöl'de yapılacak entegre teknik büyükbaş hayvancılık yatırımının süresi, başlangıç tarihi olan 11 Nisan'dan itibaren 6 yıl olarak öngörülüyor. Yatırımın bu sürede bitirilememesi halinde Ekonomi Bakanlığı tarafından bu sürenin yarısı kadar daha ek süre verilebilecek.

Öngörülen toplam sabit yatırım tutarı 733 milyon 709 bin 212 lira olan projenin bin 12 ilave istihdam ve 40 nitelikli personel istihdamı sağlaması bekleniyor.

Söz konusu yatırımla, dönem başına 6 bin 500 baş damızlık süt sığırı yetiştiriciliği, dönem başına 10 bin baş süt yönlü büyükbaş hayvan yetiştiriciliği ve dönem başına 5 bin baş et yönlü büyükbaş hayvan yetiştiriciliğinin yapılması öngörülüyor.

Yatırımın süt işleme kapasitesinin ise günlük bin 63 ton olması beklenirken, biogazdan yıllık 39 bin megavat elektrik üretimi hedefleniyor.

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