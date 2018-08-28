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Büyükorhan Gedikler Barajı'nda çalışmalar sürüyor

FİNANS HABERLERİ  | 28.08.2018 11:34 | Son Güncelleme

DSİ Genel Müdürü Mevlüt Aydın: - "Büyükorhan Gedikler Barajı'nın tamamlanması ile bölgede yapılacak sulu tarım ile bölge insanı ekonomik olarak rahatlayacak ve 2018 birim fiyatları ile ülke ekonomisine yıllık 19 milyon 219 bin 200 lira katkı sağlanacak"

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Mevlüt Aydın, yapımı devam eden Büyükorhan Gedikler Barajı'nın tamamlanması ile bölge insanının ekonomik olarak rahatlayacağını ve 2018 birim fiyatlarıya ülke ekonomisine yıllık 19 milyon 219 bin lira katkı sağlanacağını bildirdi.

DSİ Genel Müdürü Mevlüt Aydın, yazılı açıklamasında, DSİ'nin, içme suyu temini, suyun zararlarından koruma, temiz enerjinin kaynağı olan HES yatırımları ve gıda güvenliğinin teminatı olan sulu tarım yatırımları ile doğrudan insana hizmet etme gibi bir misyonu bulunduğunu belirtti.

Aydın, su ve toprak kaynaklarından yararlanıp, zararlarından korunmak maksadıyla özveri ile çalışan DSİ ailesinin ülke ekonomisi ve sosyal hayatına büyük hizmetler sunduğunu ve bu hizmetlerin bütün hızıyla devam edeceğini vurguladı.

DSİ olarak son yıllarda modern sulama projelerini geliştirerek uygulamaya koyduklarını aktaran Aydın, "Modern sulama ile tarımda sağlanan verim artışları, üretim deseninin çeşitlenmesi çiftçi gelirlerinde doğrudan ve dolaylı artışa neden oluyor. Bu durum bir yandan kırsal kalkınmanın hedeflerinden olan yoksulluğun azaltılması amacına hizmet ediyor bir taraftan da yaşam standardını yükselttiği için göçü önlüyor." ifadelerini kullandı.

Aydın, bu çerçevede Bursa Büyükorhan Gedikler Barajı'nda da çalışmaların devam ettiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Barajın tamamlanması ile barajda depolanacak su ile Gedikler, Peçin, Pınarköy, Çeribaşı, Yakuplar, Danacılar ve Baloğlu köylerine ait 9 bin 240 dekar zirai arazi sulanacak. İş kapsamında çalışmalar aralıksız devam etmektedir. Temelden yüksekliği 42,50 metre olan Büyükorhan Gedikler Barajı'nın tamamlanması ile bölgede yapılacak sulu tarımla bölge insanı ekonomik olarak rahatlayacak ve 2018 birim fiyatları ile ülke ekonomisine yıllık 19 milyon 219 bin 200 lira katkı sağlanacak."

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Anahtar Kelimeler:
bursa Büyükorhan Gedikler Barajı DSİ

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