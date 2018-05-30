FİNANS

"Büyüme hedefini tutturabiliriz"

FİNANS HABERLERİ  | 30.05.2018 19:18 | Son Güncelleme

İZTO Yönetim Kurulu Başkanı Özgener: - "Mali disiplinden taviz verilmediği ve Merkez Bankası özerkliğini koruduğu sürece faiz, kur ve enflasyon üçgeninde ciddi sorunlarla karşılaşmadan 2018 büyüme hedefini tutturabiliriz"

İZMİR (AA) - İzmir Ticaret Odası (İZTO) Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, mali disiplinden taviz verilmediği ve Merkez Bankasının özerkliğini koruduğu sürece faiz, kur ve enflasyon üçgeninde ciddi bir sorunla karşılaşmadan büyüme hedefinin tutturulabileceğine inandıklarını belirtti.

Odanın aylık olağan meclis toplantısında değerlendirmelerde bulunan Özgener, Türkiye ekonomisinin son dönemde yeni bir sınav verdiğini, kur artışının herkesi zor durumda bıraksa da bunun kolayca üstesinden gelinebilecek bir sorun olduğunu dile getirdi.

Kurdaki hareketliliğin büyük ölçüde küresel piyasalardaki güvensizlik ve kırılganlığın eseri olduğunu ifade eden Özgener, "Mali disiplinden taviz verilmediği ve Merkez Bankası özerkliğini koruduğu sürece faiz, kur ve enflasyon üçgeninde ciddi sorunlarla karşılaşılmadan 2018 büyüme hedefini tutturabiliriz." dedi.

İzmir'in organik tarım, yenilenebilir enerji ve sağlıkta yeni yatırımlara olanak sağlayabilecek potansiyeli olduğuna işaret eden Özgener, Ege Bölgesi Sanayi Odası ve İzmir Ticaret Borsası ile birlikte ülkeye örnek olacak bir tarım organize sanayi bölgesi kurmaya karar verdiklerini bildirdi.

Seferihisar'da 8 milyon metrekare alanda kurulması planlanan Tarım OSB ile bu alandaki katma değerin artırılacağını, kentin bir çekim merkezi haline getirileceğini bildiren Özgener, diğer alanlarda da çalışmaların devam ettiğini dile getirdi.

Özgener, İZTO Eğitim ve Sağlık Vakfında Gümrük ve Ticaret Bakanlığının istediği vakıf senedi değişikliğinin halen yapılmadığını ve mütevelli heyet toplantısının da keyfi gerekçelerle sürekli ertelendiğini ileri sürerek Vakıf Başkanı Ekrem Demirtaş ve yönetim kurulu üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunduklarını da sözlerine ekledi.

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İZTO meclis toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener

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