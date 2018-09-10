Büyüme rakamları açıklandı (1)

Türkiye ekonomisi yılın ikinci çeyreğinde yüzde 5,2 büyüdü.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), bu yılın ikinci çeyreğine (nisan-haziran) ilişkin gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, GSYH tahmini, zincirlenmiş hacim endeksi olarak, bu yılın ikinci çeyreğinde geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 5,2 arttı.

Üretim yöntemine göre cari fiyatlarla GSYH tahmini, bu yılın ikinci 3 aylık döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 20,4 artarak 884 milyar 4 milyon 260 lira olarak gerçekleşti.

GSYH'yi oluşturan faaliyetler incelendiğinde bu yılın ikinci çeyreğinde, geçen yılın aynı dönemine kıyasla zincirlenmiş hacim endeksi olarak tarım sektörünün katma değeri yüzde 1,5, sanayi sektörünün yüzde 4,3, inşaat sektörünün ise yüzde 0,8 arttı. Ticaret, ulaştırma, konaklama ve yiyecek hizmeti faaliyetlerinin toplamından oluşan hizmetler sektörünün katma değeri de yüzde 8 yükseliş gösterdi.

AA Finans'ın "Büyüme Beklenti Anketi"ne katılan ekonomistlerin yılın ikinci çeyreğine ilişkin büyüme beklentilerinin ortalaması yüzde 5,2 olmuştu.

Türkiye ekonomisinin 2010 yılından bu yana büyüme hızı yıllar ve çeyrekler itibarıyla şöyle:

Yıllar 1.Çeyrek 2. Çeyrek3. Çeyrek4. ÇeyrekYıllık2010 7,08,18,79,7 8,52011 11,711,511,69,9 11,12012 6,85,03,64,24,82013 8,59,88,96,9 8,52014 8,72,93,75,9 5,22015 3,67,25,87,5 6,12016 4,84,9-0,84,2 3,22017 5,35,3 11,5 7,3 7,4

2018 7,35,2

