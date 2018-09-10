FİNANS

Büyüme rakamları açıklandı (2)

FİNANS HABERLERİ  | 10.09.2018 10:59 | Son Güncelleme

Türkiye ekonomisi yılın ikinci çeyreğinde gösterdiği yüzde 5,2'lik performansla 2016'da darbe girişiminin yaşandığı üçüncü çeyrekteki gerilemenin ardından 7 çeyrek üst üste büyüme kaydetti - Bu yılın ikinci çeyreğinde GSYH, cari fiyatlarla yüzde 20,4 artarak 884 milyar 4 milyon 260 bin lira olarak gerçekleşti

Türkiye ekonomisi yılın ikinci çeyreğinde gösterdiği yüzde 5,2'lik performansla 2016 yılında darbe girişiminin olduğu üçüncü çeyrekteki gerilemenin ardından 7 çeyrek üst üste büyüme kaydetti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2018'in ikinci çeyreğine ilişkin gayri safi yurtiçi hasıla (GSYH) verilerini açıkladı.

Buna göre, Türkiye ekonomisi 2016 yılında darbe girişiminin olduğu üçüncü çeyrekteki gerilemesinin ardından 7 çeyrek üst üste büyüme başarısı gösterdi.

Yılın ikinci çeyreğinde GSYH, cari fiyatlarla yüzde 20,4 artarak 884 milyar 4 milyon 260 bin lira olarak gerçekleşti.

GSYH'yi oluşturan faaliyetler incelendiğinde, tarım sektörünün toplam katma değeri 2018'in ikinci çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak yüzde 1,5 azaldı. Sanayi sektörünün toplam katma değeri yüzde 4,3, inşaat sektörünün toplam katma değeri yüzde 0,8 arttı. Ticaret, ulaştırma, konaklama ve yiyecek hizmeti faaliyetlerinin toplamından oluşan hizmetler sektörünün katma değeri ise yüzde 8 yükseliş gösterdi.

Takvim etkisinden arındırılmış GSYH zincirlenmiş hacim endeksinde 2018'in ikinci çeyreğinde 2017'nin aynı dönemine göre yüzde 5,5, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış GSYH zincirlenmiş hacim endeksinde de bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,9 artış kaydedildi.

- Hanehalkı nihai tüketim harcamaları yüzde 6,3 arttı

Hanehalkı nihai tüketim harcamaları 2018'in ikinci çeyreğinde geçen yılın aynı çeyreğine göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak yüzde 6,3 arttı. Devletin nihai tüketim harcamaları yüzde 7,2, gayrisafi sabit sermaye oluşumu ise yüzde 3,9 artış gösterdi.

Mal ve hizmet ihracatı, 2018 yılının ikinci çeyreğinde 2017'nin aynı çeyreğine göre zincirleme hacim endeksi olarak yüzde 4,5, ithalatı ise yüzde 0,3 artış gösterdi.

- İş gücü ödemelerinde yüzde 19,4 artış

İş gücü ödemeleri ikinci çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 19,4 artarken, net işletme artığı/karma gelir de yüzde 19,4 yükseldi.

İş gücü ödemelerinin gayrisafi katma değer içindeki payı geçen yılın aynı döneminde yüzde 36,5 olurken bu oran 2018'in ikinci çeyreğinde yüzde 36'ya geriledi. Net işletme artığı/karma gelirin payı ise yüzde 46,8'den yüzde 46,1'e düştü.

- Tablolar

YılCari fiyatlarla GSYH
(milyon TL)Cari fiyatlarla GSYH
(milyon dolar)GSYH Zincirlenmiş Hacim
Endeksi(2009=100)Büyüme hızı
(yüzde)2017 1. Çeyrek 649.272 175.862147,5 5,32017 2. Çeyrek 734.426 204.8671645,32017 3. Çeyrek 831.879 235.838 180,4 11,52017 4. Çeyrek 890.960 234.924 186,1 7,32017 Yıllık 3.106.536 851.491 169,5 7,4 2018 1. Çeyrek 787.974 206.604 158,2 7,3 2018 2. Çeyrek 884.004 204.281 172,5 5,2TÜİK verilerine göre GSYH iktisadi faaliyet kollarına göre zincirlenmiş hacim endeksi değişim oranları (yüzde) şöyle:

2017 2. Çeyrek 2018 2. ÇeyrekTarım, ormancılık ve balıkçılık 7,0-1,5Sanayi5,94,3İmalat sanayi 5,9 4,7İnşaat 5,10,8Hizmetler6,38Bilgi ve iletişim11,87Finans ve sigorta faaliyetleri 9,312,1Gayrimenkul faaliyetleri 2,10,2Mesleki, idari ve destek hizmet faaliyetleri5,7-1,3Kamu yönetimi, eğitim ve sosyal hizmet faaliyetleri2,813,1Diğer hizmet faaliyetleri5,8 3,8Sektörler toplamı 5,5 5,3Vergi-sübvansiyon 3,74,3Gayrisafi yurtiçi hasıla (Alıcı fiyatlarıyla) 5,35,2
(Bitti)

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