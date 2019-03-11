FİNANS

Büyüme rakamları açıklandı (2)

FİNANS HABERLERİ  | 11.03.2019 11:37 | Son Güncelleme

GSYH verilerinde revizyon yapılırken geçen yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 7,2'ye düşürülen birinci çeyrek büyüme hızı verisi yüzde 7,4'e çıkartıldı - İkinci ve üçüncü çeyrek büyüme hızları ise bir önceki yılın aynı çeyreklerine göre sırasıyla yüzde 5,2'den 5,3'e ve yüzde 1,6'dan yüzde 1,8'e yükseltildi

Gayri safi yurtiçi hasıla (GSYH) verilerinde revizyon yapılırken geçen yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 7,2'ye düşürülen birinci çeyrek büyüme hızı verisi yüzde 7,4'e çıkartıldı. İkinci ve üçüncü çeyrek büyüme hızları ise bir önceki yılın aynı çeyreklerine göre sırasıyla yüzde 5,2'den 5,3'e ve yüzde 1,6'dan yüzde 1,8'e yükseltildi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), geçen yılın son çeyreği ile 2018'e ilişkin gayri safi yurtiçi hasıla (GSYH) verilerini açıkladı.

Buna göre, Türkiye ekonomisi, 2018'in son çeyreğinde yüzde 3 küçülürken, yılın tamamında ise yüzde 2,6'lık büyüdü.

GSYH verilerinde revizyona gidilirken geçen yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 7,2'ye düşürülen birinci çeyrek büyüme hızı verisi yüzde 7,4 olarak hesaplandı. İkinci ve üçüncü çeyrek büyüme hızları ise bir önceki yılın aynı çeyreklerine göre sırasıyla yüzde 5,2'den 5,3'e ve yüzde 1,6'dan yüzde 1,8'e çıkartıldı.

Üretim yöntemiyle GSYH tahmini, geçen yılın dördüncü çeyreğinde cari fiyatlarla yüzde 13,4 artarak 1 trilyon 10 milyar 114 milyon lira olarak gerçekleşti.

GSYH'yi oluşturan faaliyetler incelendiğinde, tarım sektörünün toplam katma değeri, 2018'in dördüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre, zincirlenmiş hacim endeksi olarak yüzde 0,5 azaldı. Sanayi sektörünün toplam katma değeri yüzde 6,4, inşaat sektörünün yüzde 8,7 ve hizmetler sektörünün yüzde 0,3 geriledi.

Takvim etkisinden arındırılmış GSYH zincirlenmiş hacim endeksinde, 2018'in dördüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 3,2, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış GSYH zincirlenmiş hacim endeksinde de bir önceki çeyreğe göre yüzde 2,4 azalış görüldü.

- Hanehalkı nihai tüketim harcamaları yüzde 1,1 arttı

Hanehalkı nihai tüketim harcamaları 2018'de bir önceki yıl zincirlemiş hacim endeksine göre yüzde 1,1 arttı. Hanehalkı tüketim harcamalarının GSYH içindeki payı yüzde 57,6 oldu.

Geçen yıl devletin nihai tüketim harcamalarının GSYH içindeki payı yüzde 14,4, sabit sermaye oluşumunun payı yüzde 29,7 olarak kayıtlara geçti. 2018'de zincirlenmiş hacim endeksine göre, devletin nihai tüketim harcamaları yüzde 3,6 artarken, gayri safi sabit sermaye oluşumu ise yüzde 1,7 azaldı.

Hanehalklarının nihai tüketim harcamaları, 2018'in dördüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre, zincirleme hacim endeksi olarak yüzde 8,9 ve gayrisafi sabit sermaye oluşumu yüzde 12,9 azalırken, devletin nihai tüketim harcamaları yüzde 0,5 artış gösterdi.

Geçen yıl, 2017'nin zincirlenmiş hacim endeksine göre mal ve hizmet ihracatı yüzde 7,5 yükselirken, ithalat yüzde 7,9 düştü. Mal ve hizmet ihracatı, 2018'in dördüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre ise zincirleme hacim endeksi olarak yüzde 10,6 artarken, ithalatı ise yüzde 24,4 azaldı.

- İş gücü ödemelerinde yüzde 18,6 artış

İş gücü ödemeleri 2018'de, bir önceki yıla göre yüzde 18,6, net işletme artığı/karma gelir yüzde 18,7 yükseldi. İş gücü ödemeleri geçen yılın dördüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 16,5, net işletme artığı/karma gelir yüzde 10,6 artış kaydetti.

İşgücü ödemelerinin cari fiyatlarla gayrisafi katma değer içerisindeki payı 2017'nin aynı çeyreğinde yüzde 31,1 iken bu oran geçen yılın dördüncü çeyreğinde yüzde 31,2 oldu. Net işletme artığı/karma gelirin payı ise yüzde 53,9'dan yüzde 51,3'e düştü.

- Tablolar

YılCari fiyatlarla GSYH
(milyon TL)Cari fiyatlarla GSYH
(milyon dolar)GSYH Zincirlenmiş Hacim
Endeksi(2009=100)Büyüme hızı
(yüzde)2017 1. Çeyrek 649.272 175.862147,55,32017 2. Çeyrek 734.426 204.8671645,32017 3. Çeyrek 831.879 235.838180,411,52017 4. çeyrek 890.960 234.924186,17,32017 Yıllık 3.106.537 851.490169,57,42018 1. Çeyrek 788.833 206.829158,47,42018 2. Çeyrek 885.236 204.571172,85,32018 3. Çeyrek 1.016.806 187.797183,81,82018 4. Çeyrek 1.010.114 184.890180,5-32018 Yıllık 3.700.989 784.087173,92,6- Sektörler

TÜİK verilerine göre, GSYH iktisadi faaliyet kollarına göre zincirlenmiş hacim endeksi değişim oranıysa (yüzde) şöyle:

2017 4. çeyrek 2017 yıllık2018 4. Çeyrek2018 YıllıkTarım, ormancılık ve balıkçılık 6,14,9-0,51,3Sanayi9,3 9,1-6,41,1İmalat sanayi 8,8 9,1-7,41,1İnşaat 6,5 9-8,7 -1,9Hizmetler9,310,9-0,35,6Bilgi ve iletişim13,913,12,94,6Finans ve sigorta faaliyetleri 1,93,9-16,21,7Gayrimenkul faaliyetleri 2,92,54,72,7Mesleki, idari ve destek hizmet faaliyetleri12,210,4-10,2-2,6Kamu yönetimi, eğitim ve sosyal hizmet faaliyetleri5,33,55,78,5Diğer hizmet faaliyetleri11,2 7,4-2,62,6 Sektörler toplamı 8 7,9-2,32,9Vergi-sübvansiyon 3 4,2-8,10Gayrisafi yurtiçi hasıla (Alıcı fiyatlarıyla) 7,3 7,4

-32,6(Bitti)

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