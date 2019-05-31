FİNANS

Büyüme rakamları açıklandı (2)

FİNANS HABERLERİ  | 31.05.2019 11:13 | Son Güncelleme

GSYH verilerine göre geçen yıl yüzde 2,6 büyüyen Türkiye ekonomisi, bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 2,6 küçüldü - İktisadi faaliyet kollarına göre cari fiyatlarla en yüksek büyüme hızı, yüzde 8,8 ile "kamu yönetimi, eğitim, insan sağlığı ve sosyal hizmet faaliyetleri" sektöründe gerçekleşti

Gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) verilerine göre, geçen yılı yüzde 2,6 büyümeyle geride bırakan Türkiye ekonomisi, bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 2,6 daraldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), bu yılın ilk çeyreğine ilişkin GSYH verilerini açıkladı.

Buna göre, Türkiye ekonomisi, yılın birinci çeyreğinde yüzde 2,6 küçüldü. Bu dönemde GSYH, cari fiyatlarla yüzde 16 artarak 914 milyar 699 milyon lira olarak gerçekleşti.

GSYH'yi oluşturan faaliyetler incelendiğinde, tarım sektörünün toplam katma değeri, ocak-mart döneminde geçen yılın aynı dönemine göre, zincirlenmiş hacim endeksi olarak yüzde 2,5 arttı. Sanayi sektörünün toplam katma değeri yüzde 4,3, inşaat sektörünün yüzde 10,9 ve hizmetler sektörünün yüzde 4 geriledi.

İktisadi faaliyet kollarına göre cari fiyatlarla en yüksek büyüme hızı, yüzde 8,8 ile "kamu yönetimi, eğitim, insan sağlığı ve sosyal hizmet faaliyetleri" sektöründe görüldü.

Takvim etkisinden arındırılmış GSYH, zincirlenmiş hacim endeksinde, yılın birinci çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,3 azaldı. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış GSYH, zincirlenmiş hacim endeksinde ise bir önceki çeyreğe göre yüzde 1,3 arttı.

- Hane halkı nihai tüketim harcamaları yüzde 4,7 azaldı

Hane halkı nihai tüketim harcamaları yılın birinci çeyreğinde, geçen yılın aynı çeyreğine göre zincirlemiş hacim endeksine göre yüzde 4,7 azaldı. Devletin nihai tüketim harcamaları yüzde 7,2 artarken, gayrisafi sabit sermaye oluşumu yüzde 13 geriledi.

Mal ve hizmet ihracatı, yılın birinci çeyreğinde geçen yılın aynı çeyreğine göre zincirleme hacim endeksi olarak yüzde 9,5 artarken, ithalatı yüzde 28,8 azaldı.

- İş gücü ödemelerinde yüzde 20,9 artış

İş gücü ödemeleri yılın birinci çeyreğinde, geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 20,9, net işletme artığı/karma gelir yüzde 10,8 yükseldi. İş gücü ödemelerinin cari fiyatlarla gayrisafi katma değer içindeki payı geçen yılın birinci çeyreğinde yüzde 38,3 iken bu oran yılın birinci çeyreğinde yüzde 39,3 oldu. Net işletme artığı/karma gelirin payı ise yüzde 43,3'ten yüzde 40,8'e düştü.

- Tablolar

YılCari fiyatlarla GSYH
(milyon TL)Cari fiyatlarla GSYH
(milyon dolar)GSYH Zincirlenmiş Hacim
Endeksi(2009=100)Büyüme hızı
(yüzde)2018 1. Çeyrek 788.833206.829158,47,42018 2. Çeyrek885.236204.571 172,85,32018 3. Çeyrek1.016.806187.797183,81,82018 4. Çeyrek1.010.114184.890180,5-32018 Yıllık3.700.989784.087173,92,62019 1. Çeyrek914.699170.364154,2-2,6

- Sektörler

TÜİK verilerine göre, GSYH iktisadi faaliyet kollarına göre zincirlenmiş hacim endeksi değişim oranı (yüzde) şöyle:

2018 1. çeyrek 2019 1.çeyrekTarım, ormancılık ve balıkçılık 7,32,5Sanayi7,9-4,3İmalat sanayisi 8,4-4,7İnşaat 8-10,9Hizmetler10,5-4Bilgi ve iletişim5,72,3Finans ve sigorta faaliyetleri 2,71,5Gayrimenkul faaliyetleri 3,52Mesleki, idari ve destek hizmet faaliyetleri12-13Kamu yönetimi, eğitim, insan sağlığı ve sosyal hizmet faaliyetleri4,58,8Diğer hizmet faaliyetleri9,2-2Sektörler toplamı 7,5-2,1Vergi-sübvansiyon 6-6,9Gayrisafi yurt içi hasıla (Alıcı fiyatlarıyla) 7,4-2,6

(Bitti)

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Büyüme rakamları açıklandı TÜİK

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