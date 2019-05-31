Büyüme rakamları açıklandı (2)

Gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) verilerine göre, geçen yılı yüzde 2,6 büyümeyle geride bırakan Türkiye ekonomisi, bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 2,6 daraldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), bu yılın ilk çeyreğine ilişkin GSYH verilerini açıkladı.

Buna göre, Türkiye ekonomisi, yılın birinci çeyreğinde yüzde 2,6 küçüldü. Bu dönemde GSYH, cari fiyatlarla yüzde 16 artarak 914 milyar 699 milyon lira olarak gerçekleşti.

GSYH'yi oluşturan faaliyetler incelendiğinde, tarım sektörünün toplam katma değeri, ocak-mart döneminde geçen yılın aynı dönemine göre, zincirlenmiş hacim endeksi olarak yüzde 2,5 arttı. Sanayi sektörünün toplam katma değeri yüzde 4,3, inşaat sektörünün yüzde 10,9 ve hizmetler sektörünün yüzde 4 geriledi.

İktisadi faaliyet kollarına göre cari fiyatlarla en yüksek büyüme hızı, yüzde 8,8 ile "kamu yönetimi, eğitim, insan sağlığı ve sosyal hizmet faaliyetleri" sektöründe görüldü.

Takvim etkisinden arındırılmış GSYH, zincirlenmiş hacim endeksinde, yılın birinci çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,3 azaldı. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış GSYH, zincirlenmiş hacim endeksinde ise bir önceki çeyreğe göre yüzde 1,3 arttı.