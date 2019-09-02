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Büyüme rakamları açıklandı (2)

FİNANS HABERLERİ  | 02.09.2019 11:01 | Son Güncelleme

Yılın ilk çeyreğinde yüzde 2,4 küçülen Türkiye ekonomisi, ikinci çeyrekte de yüzde 1,5 daraldı - İktisadi faaliyet kollarına göre cari fiyatlarla en yüksek büyüme hızı yüzde 28,8 ile "tarım, ormancılık ve balıkçılık" sektöründe gerçekleşti

Yılın ilk çeyreğinde yüzde 2,4 küçülen Türkiye ekonomisi, ikinci çeyrekte de yüzde 1,5 daralma gösterdi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), yılın ikinci çeyreğine ilişkin Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYH) verilerini açıkladı.

Buna göre, Türkiye ekonomisi, yılın ikinci çeyreğinde yüzde 1,5 daraldı. Bu dönemde GSYH, cari fiyatlarla yüzde 15 artarak 1 trilyon 24 milyar 226 milyon lira olarak gerçekleşti.

GSYH'yi oluşturan faaliyetler incelendiğinde, tarım sektörünün toplam katma değeri, nisan-haziran döneminde geçen yılın aynı dönemine göre, zincirlenmiş hacim endeksi olarak yüzde 3,4 arttı. Sanayi sektörünün toplam katma değeri yüzde 2,7, inşaat sektörünün yüzde 12,7 ve hizmetler sektörünün yüzde 0,3 geriledi.

- Büyüyen sektörler

İktisadi faaliyet kollarına göre cari fiyatlarla en yüksek büyüme hızı, yüzde 28,8 ile "tarım, ormancılık ve balıkçılık" sektöründe görüldü.

Takvim etkisinden arındırılmış GSYH, zincirlenmiş hacim endeksi, yılın ikinci çeyreğinde geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 1,4 azaldı. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış GSYH, zincirlenmiş hacim endeksinde ise bir önceki çeyreğe göre yüzde 1,2 arttı.

- Hane halkı nihai tüketim harcamaları yüzde 1,1 azaldı

Hane halkı nihai tüketim harcamaları yılın ikinci çeyreğinde, geçen yılın aynı çeyreğine göre zincirlemiş hacim endeksine göre yüzde 1,1 azaldı. Devletin nihai tüketim harcamaları yüzde 3,3 artarken, gayrisafi sabit sermaye oluşumu yüzde 22,8 geriledi.

Mal ve hizmet ihracatı, yılın ikinci çeyreğinde geçen yılın aynı çeyreğine göre zincirleme hacim endeksi olarak yüzde 8,1 artarken, ithalatı yüzde 16,9 azaldı.

- İş gücü ödemelerinde yüzde 21,1 artış

İş gücü ödemeleri yılın ikinci çeyreğinde, geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 21,1, net işletme artığı/karma gelir yüzde 9,9 yükseldi. İş gücü ödemelerinin cari fiyatlarla gayrisafi katma değer içindeki payı geçen yılın ikinci çeyreğinde yüzde 35,6 iken bu oran yılın ikinci çeyreğinde yüzde 37,1 oldu. Net işletme artığı/karma gelirin payı ise yüzde 47,2'den yüzde 44,6'ya düştü.

- Tablolar

TÜİK, 2017'nin birinci çeyreğinden bu yana açıklanan büyüme verilerinde revizyona gitti. Revize edilen büyüme oranları şöyle:

YılCari fiyatlarla GSYH
(milyon lira)Cari fiyatlarla GSYH
(milyon dolar)GSYH Zincirlenmiş Hacim
Endeksi(2009=100)Büyüme hızı
(yüzde)2018 1. Çeyrek 790.113207.165158,57,42018 2. Çeyrek890.436205.827173,35,62018 3. Çeyrek1.026.649189.837184,82,32018 4. Çeyrek1.017.190186.214180,7-2,82018 Yıllık3.724.388789.043174,32,82019 1. Çeyrek921.063171.549154,8-2,4
2019 2. Çeyrek
1.024.226174.579170,7-1,5- Sektörler

TÜİK verilerine göre, cari fiyatlarla iktisadi faaliyet kollarının büyüme hızları (yüzde) şöyle:

2018 2. çeyrek2019 2.çeyrekTarım, ormancılık ve balıkçılık 8,228,8Sanayi27,323,2İmalat sanayisi 27,522,9İnşaat 11,4-26,9Hizmetler2618,7Bilgi ve iletişim18,216,2Finans ve sigorta faaliyetleri 29,227,4Gayrimenkul faaliyetleri 12,813Mesleki, idari ve destek hizmet faaliyetleri1315,4Kamu yönetimi, eğitim, insan sağlığı ve sosyal hizmet faaliyetleri26,924,5Diğer hizmet faaliyetleri20,413,9Sektörler toplamı 21,916,3Vergi-sübvansiyon 154,7Gayrisafi yurt içi hasıla (Alıcı fiyatlarıyla) 21,115

(Bitti)

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Anahtar Kelimeler:
büyüme Büyüme rakamları açıklandı ekonomi Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)

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