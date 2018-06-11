ÇANAKKALE (AA) - AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, "Ekonominin çöktüğü, iflas ettiği yalanlarının dile getirildiği bir dönemde ekonomideki bu büyüme, ihracattaki gelişme ülkemiz için gurur vericidir. Büyüme rakamları bütün iftiralara cevap niteliğindedir." dedi.

Turan, Çanakkale Ticaret ve Sanayi Odasını ziyaretinde, Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Semizoğlu ve üyelerle görüştü.

Çanakkale'nin büyümesi, gelişmesi ve ekonomik açıdan kalkınmasını sağlayan en büyük gücün şehrin iş adamları olduğunu ifade eden Turan, "Bizler her dönem, iş adamlarımızı destekledik.

KOBİ'lerimiz için sağladığımız nefes kredisi ile ekonomimizi büyütmeye çalışıyoruz.

SGK primlerini düzenli ödeyen iş adamlarımızın prim ödemelerinde indirime gittik." diye konuştu.

Turan, bugün TÜİK'in açıkladığı verilerle Türkiye'nin, yılın ilk çeyreğinde yüzde 7,4'lük büyüme katettiğini hatırlatarak, "OECD ülkeleri içerisinde birinci, G20 ülkeleri içinde de ikinci sırayı aldık.

Bu oran en iyimser ekonomistlerin bile beklentilerinin ötesindeydi." dedi.