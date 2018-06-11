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"Büyüme rakamları bütün iftiralara cevap niteliğindedir"

FİNANS HABERLERİ  | 11.06.2018 18:42 | Son Güncelleme

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan: - "Ekonominin çöktüğü, iflas ettiği yalanlarının dile getirildiği bir dönemde ekonomideki bu büyüme, ihracattaki gelişme ülkemiz için gurur vericidir. Büyüme rakamları bütün iftiralara cevap niteliğindedir"

ÇANAKKALE (AA) - AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, "Ekonominin çöktüğü, iflas ettiği yalanlarının dile getirildiği bir dönemde ekonomideki bu büyüme, ihracattaki gelişme ülkemiz için gurur vericidir. Büyüme rakamları bütün iftiralara cevap niteliğindedir." dedi.

Turan, Çanakkale Ticaret ve Sanayi Odasını ziyaretinde, Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Semizoğlu ve üyelerle görüştü.

Çanakkale'nin büyümesi, gelişmesi ve ekonomik açıdan kalkınmasını sağlayan en büyük gücün şehrin iş adamları olduğunu ifade eden Turan, "Bizler her dönem, iş adamlarımızı destekledik.
KOBİ'lerimiz için sağladığımız nefes kredisi ile ekonomimizi büyütmeye çalışıyoruz.
SGK primlerini düzenli ödeyen iş adamlarımızın prim ödemelerinde indirime gittik." diye konuştu.

Turan, bugün TÜİK'in açıkladığı verilerle Türkiye'nin, yılın ilk çeyreğinde yüzde 7,4'lük büyüme katettiğini hatırlatarak, "OECD ülkeleri içerisinde birinci, G20 ülkeleri içinde de ikinci sırayı aldık.
Bu oran en iyimser ekonomistlerin bile beklentilerinin ötesindeydi." dedi.

Bülent Turan, 2003-2017 arasında gelişmiş ekonomilerin ortalama yüzde 1,7 büyüdüğünü, Türkiye'nin ise yüzde 5,7 oranında büyüdüğünü belirterek, şunları söyledi:

"2002'de dünyanın 17. büyük ekonomisiydik, bugün ise dünyanın 13. büyük ekonomisi haline geldik.
Kişi başına düşen milli gelir 3 bin 500 dolar seviyesindeyken bu oranı 3 katına çıkardık.
Bu başarıdaki en büyük pay, üreten iş adamlarımızındır, işçilerimizindir.
Bu başarı, Çanakkale iş adamlarının da başarısıdır. İş adamlarımız proje yapacak, iş üretecek bizler de destek sunacağız. Devletler, serbest piyasanın önünü açarlar. İktisadi bir aktör olmazlar. Mayıs ayının ihracatı yüzde 12,2 artışla 14 milyar dolar oldu.
Bu ihracat rakamları da iş adamlarımızın sayesinde yüksek seviyede çıkmıştır.
Ekonominin çöktüğü, iflas ettiği yalanlarının dile getirildiği bir dönemde ekonomideki bu büyüme, ihracattaki gelişme ülkemiz için gurur vericidir. Büyüme rakamları bütün iftiralara cevap niteliğindedir."

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Bülent Turan çanakkale

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