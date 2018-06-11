Büyüme rakamlarının yankıları

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, ilk çeyrek büyüme rakamlarının memnuniyet verici olduğunu, şartlar ne olursa olsun Türkiye'nin büyümeye devam ettiğini belirtti.

Ünverdi, büyüme rakamlarını değerlendirdiği yazılı açıklamasında, Türkiye’nin, 2017'nin son çeyreğinde 7,3, yıl bazında ise 7,4 büyüdüğünü hatırlatarak, 2018 yılına büyümeyle başlayan Türkiye’nin, dünya konjonktüründe şartlar ne olursa olsun yoluna devam ettiğini vurguladı.

İhracat ve sanayi üretiminin ekonomik göstergelerdeki pozitif yönlü gidişatta önemli bir yer tuttuğunu, Kredi Garanti Fonu (KGF), Nefes Kredisi gibi teşviklerin üreticiyi rahatlattığını ve bunun da ekonomiye olumlu yansımalarının olduğuna işaret eden Ünverdi, uluslararası derecelendirme kuruluşlarının açıklamaları, kur baskısı ve seçim atmosferine rağmen Türkiye'nin iyi bir imtihan verdiğini bildirdi.

Ünverdi, Türkiye’nin büyümedeki istikrarını sürdürdüğüne değinerek, şunları kaydetti:

“Orta Vadeli Program'a göre büyüme hedefleri 2018, 2019 ve 2020 yılı için yüzde 5,5 olarak belirlenmişti. Ancak daha ilk çeyrekte hedeflerin üzerine çıkıldı. Bunda Kredi Garanti Fonu’nun, sanayi üretimindeki büyümenin ve ihracatın önemli katkıları olduğunu görüyoruz ki büyümenin en önemli göstergelerinden sanayi üretimi ilk çeyrekte yüzde 9,8 artarak ülkemizin büyümedeki kararlılığını bir kez daha göstermişti. Şartlar ne olursa olsun Türkiye büyümeye devam ediyor."

