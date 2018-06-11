Büyüme rakamlarının yankıları

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) Yönetim Kurulu Başkanı Saffet Kalyoncu, bugün açıklanan rekor düzeydeki ilk çeyrek büyüme oranının, Türkiye ekonomisinin büyüklüğünü gözler önüne serdiği gibi, art niyetli ve suni krizler çıkarmaya çalışan derecelendirme kuruluşlarının oyunlarını bozduğunu, yalanlarını ortaya çıkardığını ifade etti.

Kalyoncu, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye ekonomisinin ilk çeyrek büyüme verilerini değerlendirdi.

Art niyetli güçlerin tüm oyunlarına rağmen Türkiye'nin hedeflerine şaşmadan ulaşacağını belirten Kalyoncu, şunları kaydetti:

"Rekor düzeydeki büyüme oranı Türkiye ekonomisinin büyüklüğünü gözler önüne serdiği gibi, art niyetli ve suni krizler çıkarmaya çalışan derecelendirme kuruluşlarının oyunlarını bozmuş, yalanlarını ortaya çıkarmıştır. İnanmaktayız ki geçen hafta yanlı olarak bankalarımızın notunu düşüren, döviz kurları üzerinden baskı kurmaya çalışan derecelendirme kuruluşları ve onların patronları, yaşanan bu büyüme karşısında şok olmuş, hevesleri kursaklarında kalmıştır. Ülkemiz, 24 Haziran seçimleri sonrasında yeni sistemin de oluşmasıyla önümüzdeki dönemin tamamını yüksek oranlı büyüme rakamlarıyla kapatarak daha üst noktalara ulaşacaktır. Büyüme rakamlarındaki bu başarı, sanayici ve ihracatçılara moral kaynağı olarak doping etkisi yapacaktır."

