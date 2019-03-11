Büyüme rakamlarının yankıları

"Son çeyrekte sektörel bazda hemen hemen her sektörde daralma olduğunu görüyoruz. Bizim en fazla konsantre olduğumuz veri olan sanayi sektöründe de maalesef yüzde 6,4 ve imalat sanayinde yüzde 7,4'lük daralma var. Diğer taraftan inşaat sektörü yüzde 8,7, tarım sektörü yüzde 1,5, hizmetler sektörü de yüzde 0,3 azaldı.

Üçüncü çeyrekte başlayan kur dalgalanmaları, yüksek enflasyon ve yüksek faizin ekonomiye yansımasının en belirgin dördüncü çeyrekte hissedildiğini belirten Zeytinoğlu, şunları kaydetti:

KSO Başkanı Zeytinoğlu, ekonomide yaşanan tüm olumsuz koşullara rağmen 2018 yılının yüzde 2,6 büyümeyle kapatıldığını ifade etti.

KOCAELİ (AA) - Kocaeli Sanayi Odası (KSO) Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, 2019 yılının ilk çeyreğinde büyümenin pozitife dönebileceğini, özellikle ocak ve şubat aylarında kamu harcamalarına yönelik hükümetin yaptığı katkılarla ve devlet destekleriyle yılın ilk çeyreğinde daha iyimser rakamlar görebileceklerini bildirdi.

Son çeyrekte büyümeye en büyük katkı ise ihracattan geldi. Son çeyrekte bizi mutlu eden veri ise ihracattan gelen katkı oldu. 2018 yılında ihracatın büyümeye katkısı birinci çeyrekte yüzde 0,7 iken, son çeyrekte bu oran yüzde 10,6'ya ulaştı. Büyümeye ihracattan sürekli katkı gelmesi için döviz kurunun ihracatı destekleyecek seviyede tutulmasını ve ihracatta aylık yüzde 10 ve üzeri artışlar bekliyoruz."

Makine ve teçhizat yatırımlarındaki daralmanın yüzde 25,8 olarak gerçekleştiğine dikkati çeken Zeytinoğlu, makine ve teçhizat alımlarında çok çarpıcı bir azalma olduğunu ifade ederek, açıklamasında, şu görüşlere yer verdi:

"Bunun önlem alınması gereken bir konu olduğunu düşünüyoruz. Üretime yapılan yatırımlardaki azalmayı çok tehlikeli görüyoruz. Ülkemizin 2004-2005 yıllarında 20 misli artış yakaladığı doğrudan yatırımların tekrar sağlanabilmesi için bir an önce yatırım ikliminin iyileştirilmesi ve AB'yi bir çıpa olarak görmemiz gerektiğini düşünüyoruz."

- "2019 yılının ilk çeyreğinde daha iyimser rakamlar görebileceğiz"