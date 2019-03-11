FİNANS

Büyüme rakamlarının yankıları

FİNANS HABERLERİ  | 11.03.2019 17:45 | Son Güncelleme

KSO Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Zeytinoğlu: - "2019 yılının ilk çeyreğinde büyüme pozitife dönebilecek. Özellikle ocak ve şubat aylarında kamu harcamalarına yönelik hükümetin yaptığı katkılarla ve devlet destekleriyle yılın ilk çeyreğinde daha iyimser rakamlar görebileceğimizi düşünüyoruz"

KOCAELİ (AA) - Kocaeli Sanayi Odası (KSO) Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, 2019 yılının ilk çeyreğinde büyümenin pozitife dönebileceğini, özellikle ocak ve şubat aylarında kamu harcamalarına yönelik hükümetin yaptığı katkılarla ve devlet destekleriyle yılın ilk çeyreğinde daha iyimser rakamlar görebileceklerini bildirdi.

Zeytinoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) Türkiye'nin 2018'in son çeyreği ile yılın tamamına ilişkin büyüme rakamlarını değerlendirdi.

KSO Başkanı Zeytinoğlu, ekonomide yaşanan tüm olumsuz koşullara rağmen 2018 yılının yüzde 2,6 büyümeyle kapatıldığını ifade etti.

- "Son çeyrekte ihracattan gelen katkı bizi mutlu etti"

Üçüncü çeyrekte başlayan kur dalgalanmaları, yüksek enflasyon ve yüksek faizin ekonomiye yansımasının en belirgin dördüncü çeyrekte hissedildiğini belirten Zeytinoğlu, şunları kaydetti:

"Son çeyrekte sektörel bazda hemen hemen her sektörde daralma olduğunu görüyoruz. Bizim en fazla konsantre olduğumuz veri olan sanayi sektöründe de maalesef yüzde 6,4 ve imalat sanayinde yüzde 7,4'lük daralma var. Diğer taraftan inşaat sektörü yüzde 8,7, tarım sektörü yüzde 1,5, hizmetler sektörü de yüzde 0,3 azaldı.

Son çeyrekte büyümeye en büyük katkı ise ihracattan geldi. Son çeyrekte bizi mutlu eden veri ise ihracattan gelen katkı oldu. 2018 yılında ihracatın büyümeye katkısı birinci çeyrekte yüzde 0,7 iken, son çeyrekte bu oran yüzde 10,6'ya ulaştı. Büyümeye ihracattan sürekli katkı gelmesi için döviz kurunun ihracatı destekleyecek seviyede tutulmasını ve ihracatta aylık yüzde 10 ve üzeri artışlar bekliyoruz."

Makine ve teçhizat yatırımlarındaki daralmanın yüzde 25,8 olarak gerçekleştiğine dikkati çeken Zeytinoğlu, makine ve teçhizat alımlarında çok çarpıcı bir azalma olduğunu ifade ederek, açıklamasında, şu görüşlere yer verdi:

"Bunun önlem alınması gereken bir konu olduğunu düşünüyoruz. Üretime yapılan yatırımlardaki azalmayı çok tehlikeli görüyoruz. Ülkemizin 2004-2005 yıllarında 20 misli artış yakaladığı doğrudan yatırımların tekrar sağlanabilmesi için bir an önce yatırım ikliminin iyileştirilmesi ve AB'yi bir çıpa olarak görmemiz gerektiğini düşünüyoruz."

- "2019 yılının ilk çeyreğinde daha iyimser rakamlar görebileceğiz"

Zeytinoğlu, 2019 yılının ilk çeyreğinde büyümenin pozitife dönebileceğini kaydederek, "Özellikle ocak ve şubat aylarında kamu harcamalarına yönelik hükümetin yaptığı katkılarla ve devlet destekleriyle yılın ilk çeyreğinde daha iyimser rakamlar görebileceğimizi düşünüyoruz." ifadesini kullandı.

KSO Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, Merkez Bankası tarafından açıklanan 2019 yılının Ocak ayı ödemeler dengesi verilerine yönelik de "Cari açığımız beklediğimiz gibi dış ticaret açığındaki gerileme ile yıllık 21,6 milyar dolar olarak gerçekleşti. Şubat ayında cari açığın 18 milyar dolar altına gerileyeceğini bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

PARTNERBu çukur 224 yıldır kazılıyor ama dibini kimse görmediBu çukur 224 yıldır kazılıyor ama dibini kimse görmedi
TUSAF Uluslararası Operasyonel Değirmenciler Birliği Başkanlığı'nı üstlendiTUSAF Uluslararası Operasyonel Değirmenciler Birliği Başkanlığı'nı üstlendi
KRİPTOPARAKRİPTOPARA
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Ayhan Zeytinoğlu buyume rakamları Kocaeli Sanayi Odası KSO

En Çok Okunan Haberler

Mansur Yavaş'tan Ömer Çelik'in açıklamalarına jet yanıt

Mansur Yavaş'tan Ömer Çelik'in açıklamalarına jet yanıt

Herkes onu konuşuyor! 'İspatlayana 50 bin TL dedi, olanlar oldu'

Herkes onu konuşuyor! 'İspatlayana 50 bin TL dedi, olanlar oldu'

Yasa çıkarsa o günler emekliliğe sayılacak

Yasa çıkarsa o günler emekliliğe sayılacak

Trabzon'dan gemilerle taş taşınacak

Trabzon'dan gemilerle taş taşınacak

9 yılın en düşüğünü gördü

9 yılın en düşüğünü gördü

Patates ithalatında gümrük vergisi sıfırlandı

Patates ithalatında gümrük vergisi sıfırlandı

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Bebek bezini çoklu alanlar kazanıyor

Bebek bezini çoklu alanlar kazanıyor

Müjde! Kredi ve kredi kartları...

Müjde! Kredi ve kredi kartları...

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın!

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın!

Türkiye ve İran imzayı attı! Flaş anlaşma!

Türkiye ve İran imzayı attı! Flaş anlaşma!

Dow Jones açılış öncesi işlemlerde yüzde 0.58 düştü

Dow Jones açılış öncesi işlemlerde yüzde 0.58 düştü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
TUSAF Uluslararası Operasyonel Değirmenciler Birliği Başkanlığı'nı üstlendi

TUSAF Uluslararası Operasyonel Değirmenciler Birliği Başkanlığı'nı üstlendi

KRİPTOPARA

KRİPTOPARA

“Ekonomide bahar havası için seçim sonrası gündem reformlar olmalı”

“Ekonomide bahar havası için seçim sonrası gündem reformlar olmalı”

Taşınma nedeniyle THY'nin 5-20 Nisan tarihlerindeki bazı seferleri iptal

Taşınma nedeniyle THY'nin 5-20 Nisan tarihlerindeki bazı seferleri iptal

İSO/Bahçıvan: Büyümedeki yavaşlamanın uzun sürmemesi önemli

İSO/Bahçıvan: Büyümedeki yavaşlamanın uzun sürmemesi önemli

Prof. Dr. Emre Alkin:Türkiye 2019’da büyümek istiyorsa, her kuruşu doğru kullanmalı

Prof. Dr. Emre Alkin:Türkiye 2019’da büyümek istiyorsa, her kuruşu doğru kullanmalı

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.