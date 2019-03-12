FİNANS

Büyüme rakamlarının yankıları

FİNANS HABERLERİ  | 12.03.2019 16:35 | Son Güncelleme

İPEKYOLUSİFED Başkanı Mehmet Nuri Alim: - "Ülkemizin sürdürülebilir büyümesi için katma değerli üretim ve katma değerli ihracatı teşvik edecek sanayi ve kalkınma odaklı bir ekonomik modele geçilmesi gerekiyor" - "Ekonomide yeniden bahar havası yaşamak istiyorsak 31 Mart yerel seçimlerinin ardından hemen 1 Nisan sabahından başlamak üzere yapısal ve ekonomik reformlara ağırlık vermeliyiz"

İpekyolu Sanayici ve İş Dünyası Federasyonu (İPEKYOLUSİFED) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Nuri Alim, "Ülkemizin sürdürülebilir büyümesi için katma değerli üretim ve katma değerli ihracatı teşvik edecek sanayi ve kalkınma odaklı bir ekonomik modele geçilmesi gerekiyor." dedi.

Alim, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye İstatistik Kurumunca (TÜİK) yayımlanan 2018'in son çeyreği ile yılın tamamına ilişkin büyüme rakamlarını değerlendirdi.

Alim, Türkiye ekonomisinin 4. çeyrek büyüme verilerinin iş dünyası açısından şaşırtıcı olmadığını belirtti.

Yüzde 2-4 arasında bir daralma beklendiğini, bu rakamın yüzde 3 olarak gerçekleştiğini aktaran Alim, şunları kaydetti:

"Yılı da yine İPEKYOLUSİFED olarak pek çok açıklamamızda vurguladığımız gibi yüzde 2,5-3 arasında bir büyüme ile kapatacağımızı söylüyorduk. Yeni Ekonomik Program (YEP) ile hedeflenen yıllık büyüme rakamının yüzde 3,8'in altında, 2018'i yüzde 2,6 ile kapattık. 2018 yılı temmuz-ağustos aylarında yaşadığımız finansal dalgalanmanın, ikinci yarıdan sonra reel sektör üzerinde yarattığı baskıyı iş insanları olarak yakından yaşadık. Şubat ayında yayımladığımız İPEKYOLUSİFED Ekonomik Beklenti Anketi sonuçlarının, TÜİK tarafından açıklanan büyüme verileri ile örtüştüğünü söyleyebiliriz."

Son 20 yılda hizmetler ve inşaat sektörü odaklı bir büyüme gerçekleştirildiğine işaret eden Alim, "Bu büyümenin sürdürülebilir olması mümkün değildi. Ülkemizin sürdürülebilir büyümesi için katma değerli üretim ve katma değerli ihracatı teşvik edecek sanayi ve kalkınma odaklı bir ekonomik modele geçilmesi gerekiyor. Ekonomide yeniden bahar havası yaşamak istiyorsak 31 Mart yerel seçimlerinin ardından hemen 1 Nisan sabahından başlamak üzere, yapısal ve ekonomik reformlara ağırlık vermeliyiz." ifadelerini kullandı.

Mehmet Nuri Alim, ekonomik reformlara ek olarak hayata geçirilecek demokratik reformların vereceği güçle, Türkiye’nin yeni bir hikaye yazacak potansiyeli olduğuna inandıklarını belirtti.

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