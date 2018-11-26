BRÜKSEL (AA) - Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Mario Draghi, "Son dönem büyüme verileri beklenenin altında seyrediyor." dedi.

Draghi, Avrupa Parlamentosu (AP) Ekonomik ve Mali İşler Komitesi'ndeki "Parasal Diyalog" başlıklı oturumda konuştu.

Son dönem büyüme verilerinin beklentilerin altında olduğunu belirten Draghi, Avro Bölgesi'nde büyümenin ilk iki çeyrekte yüzde 0,4, üçüncü çeyrekte ise yüzde 0,2 oranında gerçekleştiğini, büyüme ivmesindeki kaybın temel olarak daha zayıf ticari büyümeden kaynaklandığını söyledi.

İşgücü arzında ortaya çıkacak daralmayla istihdam artışının yavaşlamasını beklediğini belirten Draghi, tahminlerine göre bu yıl Avro Bölgesi'nin yüzde 2, 2019'da yüzde 1,8, 2020'de yüzde 1,7 büyümesini beklediklerini ifade etti.

Draghi, korumacı ekonomi politikaları, gelişmekte olan piyasalardaki kırılganlıklar ve finansal piyasaların belirsizliği gibi risklerin son dönemde öne çıktığını anlattı.

İşsizlik oranının eylül ayında 2008'in sonundan bu yana gözlenen en düşük seviye olan yüzde 8,1'e gerilediğini, iş yatırımlarının elverişli finansman koşullarıyla, sağlam taleple ve artan karlılıkla desteklendiğini vurguladı.