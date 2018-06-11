FİNANS

Büyüme verileri iş dünyasına moral verdi

FİNANS HABERLERİ  | 11.06.2018 14:03 | Son Güncelleme

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu: - "Karşımıza çıkarılan her olumsuzluğa, dışarında gelen ekonomik ve siyasal engellere rağmen neler yapabileceğimizi, ne kadar dinamik ve üretken olduğumuzu bir kez daha ispatladık" - ASO Başkanı Nurettin Özdebir: - "Son 6 yılın ilk çeyrek ortalamalarının yüzde 6,3 olduğu düşünüldüğünde, bu yılın ilk çeyreğinde gerçekleşen büyümenin tatmin edici olduğu net bir şekilde anlaşılmaktadır" - ATO Başkanı Gürsel Baran: - "Kredi derecelendirme kuruluşları büyüyen ve gelişen Türkiye algısını bozmak istiyor. Çok şükür ki bütün planlar tek tek bozuluyor"

İş dünyası temsilcileri, yılın ilk çeyreğinde elde edilen yüzde 7,4'lük büyümenin tatmin edici olmasının yanı sıra Türkiye'nin dinamik ve üretken bir ülke olduğunu bir kez daha ispatladığını ifade ettiler.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, 2017'nin ardından 2018'in ilk çeyreğinde büyümenin yüzde 7'nin üzerinde gerçekleşmesinin ülkeye moral verdiğini vurguladı.

Hisarcıklıoğlu, Türkiye'nin ortaya koyduğu bu önemli performansla, olumsuz beklentileri ve tahminleri boşa çıkartmaya da devam ettiğine dikkati çekerek, "Türk iş dünyası tüm tezviratlara kulağını tıkayarak, ileriye bakıyor ve ülkemizi büyütüyor. Bu müthiş performansla herkes üretici, tüccar ve sanayicilerimizle gurur duymalı. Karşımıza çıkarılan her olumsuzluğa, dışarında gelen ekonomik ve siyasal engellere rağmen neler yapabileceğimizi, ne kadar dinamik ve üretken olduğumuzu bir kez daha ispatladık." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye ekonomisinin sağlam temellere sahip olduğuna işaret eden Hisarcıklıoğlu, şunları kaydetti:

"Özel sektör, devlet iş birliğiyle tüm engelleri aşabildiğimizi gösterdik ve dünyaya çok güçlü bir mesaj verdik. Hükümetimizin iş alemiyle istişare ederek hayata geçirdiği finansman, istihdam ve üretimdeki tarihi destekler, oda ve borsa camiamızın öncülük ettiği TOBB Nefes Kredisi ve Kredi Garanti Fonu kanalıyla hayata geçirilmesini sağladığımız 250 milyar liralık reel sektör kredi kefaleti, çarkların yeniden dönmesini sağladı.

Her zaman Türkiye’ye güvenen kazanır dedik. Türkiye, kendisine güvenenleri yanıltmadı. Türkiye'ye güvenip yatırıma ve üretime devam edenler kazandı, bundan sonrada kazanmaya devam edecek. Türkiye yüksek büyüme ve güçlü ekonomi ile küresel bir güç olma yolunda yürümeyi sürdürecek."

Hisarcıklıoğlu, enflasyonun ve faiz oranlarının tek hanelere çekilmesiyle, yüksek büyümenin korunacağını ve ülkenin orta gelirden üst gelir seviyesine yükseleceğini belirterek, hükümete ve ekonomi yönetimine iş dünyasının yanında yer alarak hayata geçirdiği reformlarla bu yüksek büyümeye verdikleri önemli katkı için teşekkür etti.

- "Büyüme tatmin edici"

Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Nurettin Özdebir de geçen yıl yakalanan yüzde 7,4'lük büyümenin ardından Türkiye'nin bu yılın ilk çeyreğinde de önemli bir performans sergilediğini belirtti.

Özdebir, söz konusu dönemdeki yüzde 7,4'lük büyümenin 2015'ten bu yana ilk çeyrekler bazında en yüksek oran olduğuna dikkati çekerek, "Son 6 yılın ilk çeyrek ortalamalarının yüzde 6,3 olduğu düşünüldüğünde, bu yılın ilk çeyreğinde gerçekleşen büyümenin tatmin edici olduğu net bir şekilde anlaşılmaktadır." değerlendirmesinde bulundu. Özdebir, gelecek dönemde sağlıklı bir büyüme için Türkiye'nin ihracata ağırlık vermesi gerektiğini kaydetti.

Sanayi sektörünün büyümeye yaptığı katkıya da değinen Özdebir, şu ifadeleri kullandı:

"Özellikle imalat sanayinin yüzde 9,3'lük ilk çeyrek büyümesi son 7 yılın en yüksek değeridir. İlk çeyreğe ilişkin öncü göstergeler, aslında Türkiye ekonomisinin 2018 yılına gayet iyi başladığını ortaya koymuştu. 2018 yılının mart ayında imalat sanayi kapasite kullanım oranı yüzde 77,8 olmuştur. Geçen yılın aynı ayı ile kıyaslandığında yüzde 1,4 yukarıda görünmektedir. Mart ayında sanayi üretimi yıllık bazda yüzde 7,6 artış göstermiştir. Mart ayında, mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi ciro endeksi yüzde 1 artış göstermiştir. Hizmet sektörü yüzde 1,3 artış gösterirken ticaret sektöründeki artış oranı yüzde 2,2'dir."

Özdebir, KOBİ'lerin işletme sermayesi sorununun gelecek dönemin en önemli konularından biri olacağını belirterek, "Merkez Bankasının son faiz artırımının ardından finansmana erişimin iyice pahalı hale geldiği bir ortamda KOBİ'lerimize alternatif kanalların oluşturulması gerekmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

- "İstikrarlı büyüme sürüyor"

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran da Türkiye ekonomisinin başarısının her çeyrekte yeniden tescillendiğini kaydetti.

Türkiye üzerinde spekülasyon yapanların hayallerinin yine boşa çıktığını kaydeden Baran, Türkiye 2023 hedeflerine çalışarak, üreterek ilerlediğini aktardı.

Baran, Türkiye'nin ekonomide sağladığı istikrarlı büyümeyle üzerinde oyun oynamaya çalışanlara en büyük cevabı verdiğini belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Türkiye üzerinde plan yapan, oyun oynanan çok. Türkiye'nin istikrarını yok etmek istiyor bunu da ekonomi üzerinden yapmaya çalışıyorlar. Kredi derecelendirme kuruluşları ekonomik temelli olmayan notlar açıklıyor, büyüyen ve gelişen Türkiye algısını bozmak istiyorlar. Çok şükür ki bütün planlar tek tek bozuluyor. Hükümetimiz reel sektörü mali teşviklerle destekliyor. Reel sektör desteğin karşılığını üreterek, istihdam sağlayarak, katma değer oluşturarak veriyor. Sonuçta istikrarlı şekilde büyüme sürüyor."

PARTNERBu restoranda tavuk kanatları 24 ayar altından!Bu restoranda tavuk kanatları 24 ayar altından!
Bitmex: Bitcoin asla yasal paranın yerini alamayacakBitmex: Bitcoin asla yasal paranın yerini alamayacak
'Çocuk İşçiliği ile Mücadele Yılı'nın ilk 5 ayında, 27 çocuk çalışırken can verdi'Çocuk İşçiliği ile Mücadele Yılı'nın ilk 5 ayında, 27 çocuk çalışırken can verdi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
büyüme Gürsel Baran Nurettin Özdebir Rifat Hisarcıklıoğlu

En Çok Okunan Haberler

AK Parti'nin Ordu mitingi boş kalmıştı! İYİ Partililer, Yıldırım mitingi ile Akşener'in mitingini karşılaştırdı

AK Parti'nin Ordu mitingi boş kalmıştı! İYİ Partililer, Yıldırım mitingi ile Akşener'in mitingini karşılaştırdı

Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın teklifini ilk kez açıkladı

Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın teklifini ilk kez açıkladı

Son dakika: Türkiye'nin büyüme rakamları açıklandı

Son dakika: Türkiye'nin büyüme rakamları açıklandı

Çeyrek altın ne kadar? Gram altında son durum 11.06.2018

Çeyrek altın ne kadar? Gram altında son durum 11.06.2018

Başbakan Yıldırım, Sabuncubeli Tünelleri'ni bugün açıyor

Başbakan Yıldırım, Sabuncubeli Tünelleri'ni bugün açıyor

Tapuda üç boyutlu dönem başlıyor

Tapuda üç boyutlu dönem başlıyor

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Yerli otomobilin CEO'su belli oldu! Mehmet Gürcan Karakaş kimdir, kaç yaşındadır, nerelidir?

Yerli otomobilin CEO'su belli oldu! Mehmet Gürcan Karakaş kimdir, kaç yaşındadır, nerelidir?

Emeklilere ikramiyenin verileceği tarih belli oldu

Emeklilere ikramiyenin verileceği tarih belli oldu

Merkez Bankası'nın faiz kararı belli oldu!

Merkez Bankası'nın faiz kararı belli oldu!

Bakan Sarıeroğlu müjdeyi verdi: 2 bin 500 kişi atanacak…

Bakan Sarıeroğlu müjdeyi verdi: 2 bin 500 kişi atanacak…

Benzin, motorin ve LPG'ye zam!

Benzin, motorin ve LPG'ye zam!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Bitmex: Bitcoin asla yasal paranın yerini alamayacak

Bitmex: Bitcoin asla yasal paranın yerini alamayacak

'Çocuk İşçiliği ile Mücadele Yılı'nın ilk 5 ayında, 27 çocuk çalışırken can verdi

'Çocuk İşçiliği ile Mücadele Yılı'nın ilk 5 ayında, 27 çocuk çalışırken can verdi

Yumurta ihracatında yeni pazar Afrika

Yumurta ihracatında yeni pazar Afrika

İlk yerli helikopter motorunun çekirdek ve ön prototip imalatı tamamlandı

İlk yerli helikopter motorunun çekirdek ve ön prototip imalatı tamamlandı

Mısır Çarşısı ve Mahmutpaşa’da bayram alışverişi durgun

Mısır Çarşısı ve Mahmutpaşa’da bayram alışverişi durgun

42 yıllık şekerciden bayram öncesi 'kalitesiz şeker' uyarısı

42 yıllık şekerciden bayram öncesi 'kalitesiz şeker' uyarısı

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.