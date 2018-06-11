"Büyümede Çin ve Hindistan'ı bile solladık"

MERSİN (AA) - Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Türkiye'nin 2018 yılının ilk 3 ayında yüzde 7,4'lük büyüme gerçekleştirdiğini belirterek, "Bu büyüme dünyanın ikinci hızlı büyüyen ülkesi konumuna getiriyor Türkiye'mizi. Gelişmiş ülkelerin büyüme hızı 1,9. Avrupa'nın büyüme hızı 2,2. Bunun özeti şu; biz gelişmiş ülkelerin en az 3-4 katı hızla büyüyoruz. Çin ve Hindistan'ı bile solladık." dedi. Elvan, seçim çalışmaları kapsamında ilk olarak Silifke-Mut ilçeleri arasında yapımı süren tünel inşaatında incelemelerde bulundu. Çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi alan Elvan, burada yaptığı açıklamada, projede 10 tünel ve 10 viyadük olacağını ve 1,5 milyar liralık büyük bir proje olduğunu söyledi. Projenin tamamlanmasıyla Silifke-Mut arasının 20 dakikaya düşeceğini aktaran Elvan, şöyle konuştu: "Şu anda 5 tünelde çalışmalara devam ediyoruz. 2 tünelimizi bu yıl sonu itibarıyla açmayı planlıyoruz. Aşağı yukarı bitmek üzereler. Diğer tünellerde ise çalışmalar sürüyor. Bu proje bizim için son derece önemli. Özellikle Orta Anadolu'yu Akdeniz'e bağlayan önemli bir arter. Taşucu Limanı başta olmak üzere bu tünelin ve yolların yapılmasıyla birlikte, kısa sürede limana Konya'dan, Karaman'dan, Ankara'dan yatırımcılarımızın, sanayicilerimizin, üreticilerimizin, ihracatçılarımızın ulaşma imkanı olacak. Bu büyük ve devasa bir proje. Bu nedenle kısım kısım açacağız. 2021 yılına kadar da projeyi tamamıyla bitirmeye çalışacağız."

- "Biz gelişmiş ülkelerin en az 3-4 katı hızla büyüyoruz" Daha sonra Mut ilçesinde muhtarlar ve sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle bir düğün salonunda bir araya gelen Elvan, burada yaptığı konuşmada da ilçede bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Türkiye'nin dışarıdan onca saldırı ve uğraşlara rağmen büyüyüp güçleneceğini ve küresel bir güç olacağını vurgulayan Elvan, şöyle devam etti: "En ufak bir kaygınız olmasın. Bakınız bugün sabah 2018 yılı ilk 3 ayın büyüme rakamı açıklandı. 2018 yılının ilk 3 ayında yüzde 7,4'lük bir büyüme gerçekleştirdik. Bu büyüme dünyanın ikinci hızlı büyüyen ülkesi konumuna getiriyor Türkiye'mizi. Gelişmiş ülkelerin büyüme hızı 1,9. Avrupa'nın büyüme hızı 2,2. Bunun özeti şu; biz gelişmiş ülkelerin en az 3-4 katı hızla büyüyoruz. Gelişmekte olan ülkelerden de daha hızlı büyüyoruz. Büyümede Çin ve Hindistan'ı bile solladık. Onların büyüme hızları da oldukça yüksek. Büyümenin kalitesine baktığımızda acaba bu büyüme sağlıklı bir büyüme midir? Baktığımızda şu resmi görüyoruz. Üretim yönü itibarıyla hem tarım sektörümüzün hem hizmetler sektörümüzün hem de imalat sanayimizin büyümeye katkısı var. Yani tüm sektörlerin büyümeye pozitif bir katkısı var. İlk çeyrekte sanayimiz yüzde 8,8 oranında büyüdü. Talep yönüyle baktığımızda sabit yatırımlarımız yani yatırımlarımızın büyümeye katkısı son derece yüksek ve ilk çeyrekte yüzde 9,7 oranında sanayimiz büyüdü."