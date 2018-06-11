FİNANS

"Büyümede Çin ve Hindistan'ı bile solladık"

FİNANS HABERLERİ  | 11.06.2018 16:01 | Son Güncelleme

Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan: - "2018 yılının ilk 3 ayında yüzde 7,4'lük bir büyüme gerçekleştirdik. Bu büyüme dünyanın ikinci hızlı büyüyen ülkesi konumuna getiriyor Türkiye'mizi. Gelişmiş ülkelerin büyüme hızı 1,9. Avrupa'nın büyüme hızı 2,2. Bunun özeti şu; biz gelişmiş ülkelerin en az 3-4 katı hızla büyüyoruz. Gelişmekte olan ülkelerden de daha hızlı büyüyoruz. Çin ve Hindistan'ı bile solladık" - "Ne siyasi ne ekonomik istikrar bozulmamalı. Siyasi ve ekonomik istikrarın bozulması demek, bu ülkenin geleceği karanlık demektir"

MERSİN (AA) - Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Türkiye'nin 2018 yılının ilk 3 ayında yüzde 7,4'lük büyüme gerçekleştirdiğini belirterek, "Bu büyüme dünyanın ikinci hızlı büyüyen ülkesi konumuna getiriyor Türkiye'mizi. Gelişmiş ülkelerin büyüme hızı 1,9. Avrupa'nın büyüme hızı 2,2. Bunun özeti şu; biz gelişmiş ülkelerin en az 3-4 katı hızla büyüyoruz. Çin ve Hindistan'ı bile solladık." dedi.

Elvan, seçim çalışmaları kapsamında ilk olarak Silifke-Mut ilçeleri arasında yapımı süren tünel inşaatında incelemelerde bulundu. Çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi alan Elvan, burada yaptığı açıklamada, projede 10 tünel ve 10 viyadük olacağını ve 1,5 milyar liralık büyük bir proje olduğunu söyledi.

Projenin tamamlanmasıyla Silifke-Mut arasının 20 dakikaya düşeceğini aktaran Elvan, şöyle konuştu:

"Şu anda 5 tünelde çalışmalara devam ediyoruz. 2 tünelimizi bu yıl sonu itibarıyla açmayı planlıyoruz. Aşağı yukarı bitmek üzereler. Diğer tünellerde ise çalışmalar sürüyor. Bu proje bizim için son derece önemli. Özellikle Orta Anadolu'yu Akdeniz'e bağlayan önemli bir arter. Taşucu Limanı başta olmak üzere bu tünelin ve yolların yapılmasıyla birlikte, kısa sürede limana Konya'dan, Karaman'dan, Ankara'dan yatırımcılarımızın, sanayicilerimizin, üreticilerimizin, ihracatçılarımızın ulaşma imkanı olacak. Bu büyük ve devasa bir proje. Bu nedenle kısım kısım açacağız. 2021 yılına kadar da projeyi tamamıyla bitirmeye çalışacağız."

- "Biz gelişmiş ülkelerin en az 3-4 katı hızla büyüyoruz"

Daha sonra Mut ilçesinde muhtarlar ve sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle bir düğün salonunda bir araya gelen Elvan, burada yaptığı konuşmada da ilçede bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Türkiye'nin dışarıdan onca saldırı ve uğraşlara rağmen büyüyüp güçleneceğini ve küresel bir güç olacağını vurgulayan Elvan, şöyle devam etti:

"En ufak bir kaygınız olmasın. Bakınız bugün sabah 2018 yılı ilk 3 ayın büyüme rakamı açıklandı. 2018 yılının ilk 3 ayında yüzde 7,4'lük bir büyüme gerçekleştirdik. Bu büyüme dünyanın ikinci hızlı büyüyen ülkesi konumuna getiriyor Türkiye'mizi. Gelişmiş ülkelerin büyüme hızı 1,9. Avrupa'nın büyüme hızı 2,2. Bunun özeti şu; biz gelişmiş ülkelerin en az 3-4 katı hızla büyüyoruz. Gelişmekte olan ülkelerden de daha hızlı büyüyoruz. Büyümede Çin ve Hindistan'ı bile solladık. Onların büyüme hızları da oldukça yüksek. Büyümenin kalitesine baktığımızda acaba bu büyüme sağlıklı bir büyüme midir? Baktığımızda şu resmi görüyoruz. Üretim yönü itibarıyla hem tarım sektörümüzün hem hizmetler sektörümüzün hem de imalat sanayimizin büyümeye katkısı var. Yani tüm sektörlerin büyümeye pozitif bir katkısı var. İlk çeyrekte sanayimiz yüzde 8,8 oranında büyüdü. Talep yönüyle baktığımızda sabit yatırımlarımız yani yatırımlarımızın büyümeye katkısı son derece yüksek ve ilk çeyrekte yüzde 9,7 oranında sanayimiz büyüdü."

Elvan, makine teçhizat yatırımlarında yüzde 7'lik bir artış söz konusu olduğunu, bunun büyüme potansiyelini daha da artıracağını kaydetti.

Birkaç gün önce dünyanın en önde gelen Alman dergilerinden birinin 4 lideri kapak yaptığını anımsatan Elvan, "Trump, Putin ve o 4 liderden birisi adam gibi adam Recep Tayyip Erdoğan. Ne diyorlar biliyor musunuz? 'Dünyaya yön veren 4 lider' diyorlar. Onca algı operasyonlarına rağmen, onca uğraşlara rağmen Allah'a çok şükür yolumuza devam ediyoruz." dedi.

Elvan, Türkiye'nin önünü kesme adına önemli girişimler olduğunu, ülkenin bölünmeye, parçalanmaya çalışıldığını, bunun için terör örgütlerinin devreye sokulduğunu ancak başaramadıklarını söyledi.

- "Bu memlekette, ülkede istikrar bozulmamalı"

Birlik, beraberlik ve dayanışmanın daha da artırılması gerektiğini dile getiren Elvan, şunları kaydetti:

"Bizim yüzümüz Amerika Birleşik Devletleri'ne (ABD) dönmedi. Bizim yüzümüz Avrupa'ya dönmüyor. Ama birileri Amerika'dan, Avrupa'dan ışık almaya çalışıyor. Bu ışığı milletten alacaksın. Bu ışığı verecek olan da desteği verecek olan da millettir. Aman ha gözünüzü seveyim sizler vatanınızı milletinizi seven insanlarsınız. Bu vatana birlikte sahip çıkacağız. Bizim başka gidecek yerimiz yok. Bu memlekette, ülkede istikrar bozulmamalı. Ne siyasi ne ekonomik istikrar bozulmamalı. Siyasi ve ekonomik istikrarın bozulması demek, bu ülkenin geleceği karanlık demektir. Allah'a çok şükür büyüyoruz, güçleniyoruz bir taraftan ihracatımız artıyor. Diyeceksiniz ki 'bir durgunluk yaşıyoruz.' Seçim öncesi olur. Seçim sonrası öngörülebilirliğimiz, ekonomiye olan güven ve yabancı sermaye girişi daha da artacak. Ülkemizin hızla büyümesini, kalkınmasını birlikte gerçekleştireceğiz. Bu ülkenin son 16 yılda göstermiş olduğu büyüme performansı cumhuriyetimizden bugüne kadar olsaydı Türkiye şu anda dünyanın 7. büyük ekonomisi ve küresel bir gücüydü. Bu dönemlerin kıymetini bilelim, istikrarımızı bozdurmayalım."

Bakan Elvan, daha sonra Mersin ve Mut'a yapılan yatırımları anlatıp muhtar ve sivil toplum kuruluşları temsilcilerinin sorunlarını dinledi.

PARTNERBu restoranda tavuk kanatları 24 ayar altından!Bu restoranda tavuk kanatları 24 ayar altından!
Prof. Dr. Emre Alkin: Türkiye’nin büyüme sorunu yok, katma değer sorunu varProf. Dr. Emre Alkin: Türkiye’nin büyüme sorunu yok, katma değer sorunu var
IGC 2018/19 dünya soya üretim öngörüsünü yükselttiIGC 2018/19 dünya soya üretim öngörüsünü yükseltti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan mersin

En Çok Okunan Haberler

24 Haziran seçim sonuçlarıyla ilgili son anket! İşte liderlerin oy oranları

24 Haziran seçim sonuçlarıyla ilgili son anket! İşte liderlerin oy oranları

AK Parti'nin Ordu mitingi boş kalmıştı! İYİ Partililer, Yıldırım mitingi ile Akşener'in mitingini karşılaştırdı

AK Parti'nin Ordu mitingi boş kalmıştı! İYİ Partililer, Yıldırım mitingi ile Akşener'in mitingini karşılaştırdı

Son dakika: Türkiye'nin büyüme rakamları açıklandı

Son dakika: Türkiye'nin büyüme rakamları açıklandı

Başbakan Yıldırım, Sabuncubeli Tünelleri'ni bugün açıyor

Başbakan Yıldırım, Sabuncubeli Tünelleri'ni bugün açıyor

Çeyrek altın ne kadar? Gram altında son durum 11.06.2018

Çeyrek altın ne kadar? Gram altında son durum 11.06.2018

İşte bu yılın en çok satan telefonları!

İşte bu yılın en çok satan telefonları!

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Yerli otomobilin CEO'su belli oldu! Mehmet Gürcan Karakaş kimdir, kaç yaşındadır, nerelidir?

Yerli otomobilin CEO'su belli oldu! Mehmet Gürcan Karakaş kimdir, kaç yaşındadır, nerelidir?

Emeklilere ikramiyenin verileceği tarih belli oldu

Emeklilere ikramiyenin verileceği tarih belli oldu

Merkez Bankası'nın faiz kararı belli oldu!

Merkez Bankası'nın faiz kararı belli oldu!

Bakan Sarıeroğlu müjdeyi verdi: 2 bin 500 kişi atanacak…

Bakan Sarıeroğlu müjdeyi verdi: 2 bin 500 kişi atanacak…

Benzin, motorin ve LPG'ye zam!

Benzin, motorin ve LPG'ye zam!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
BİSAM: Açlık sınırı günlük 56.21, aylık 1,686 lira oldu

BİSAM: Açlık sınırı günlük 56.21, aylık 1,686 lira oldu

Bakan Elvan: Türkiye ekonomisi, güçlü adımlarla yoluna devam ediyor

Bakan Elvan: Türkiye ekonomisi, güçlü adımlarla yoluna devam ediyor

Prof. Dr. Emre Alkin: Türkiye’nin büyüme sorunu yok, katma değer sorunu var

Prof. Dr. Emre Alkin: Türkiye’nin büyüme sorunu yok, katma değer sorunu var

IGC 2018/19 dünya soya üretim öngörüsünü yükseltti

IGC 2018/19 dünya soya üretim öngörüsünü yükseltti

Konutder Başkanı Elmas: Büyümeye aynı hızla devam

Konutder Başkanı Elmas: Büyümeye aynı hızla devam

IGC 2018/19 dünya pirinç üretim öngörüsünü yükseltti

IGC 2018/19 dünya pirinç üretim öngörüsünü yükseltti

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.